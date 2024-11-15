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Морозы

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Погода в декабре в Белгороде: ожидать ли крепких морозов и снежной зимы?
15 ноября, 11:10
В Белгородской области завтра похолодает ещё больше. А когда же ждать потепления?
В регионе пока сохраняются ночные морозы. Осадков не ожидается. Потеплеет только ближе к концу недели. Прогноз погоды опубликовало белгородское ГУ МЧС.
11 марта, 12:24
Ночи в Белгородской области станут холоднее
17 февраля на территории области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью ожидаются морозы. Днём — до +1 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
16 февраля, 14:17
Крещенские морозы? Какие сюрпризы готовит погода для белгородцев 19 января
19 января православные отмечают Крещение. Согласно прогнозу погоды, традиционных морозов в этот день ждать не стоит. Вместо этого белгородцам стоит быть готовыми к плюсовой температуре и дождю.
15 января, 14:30
Думаете, сейчас холодно? Когда была самая морозная зима в Белгородской области
12 января, 15:45
Мороз под -25 °С: синоптики дают неутешительный прогноз для теплолюбивых белгородцев
13 января на территории области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью температура опустится до -24° С. Днём ожидается до -17 °С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
12 января, 12:08
На Белгородскую область надвигаются аномальные морозы
Жителей Центрального федерального округа ожидает похолодание до -35 градусов, сообщает «Газета.Ру». По данным МЧС, столбики термометров в регионе опустятся до -13 градусов.
2 января, 19:21
2023
Какая погода ожидается в Белгородской области весной 2023 года
13 февраля 2023, 14:06
В белгородском УМЧС рассказали, где была самая низкая температура в новогодние дни
17 января 2023, 13:37

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