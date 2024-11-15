В Белгородской области завтра похолодает ещё больше. А когда же ждать потепления?

В регионе пока сохраняются ночные морозы. Осадков не ожидается. Потеплеет только ближе к концу недели. Прогноз погоды опубликовало белгородское ГУ МЧС.