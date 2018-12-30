От «Белой птицы» до белгородской сирени: что изменил в регионе 2018-й год

- Уходящий год запомнится нам многими яркими событиями, научными достижениями, спортивными и творческими победами. Белгородский государственный национальный исследовательский университет, являясь одним из ведущих вузов России и градообразующим предприятием Белгородской области, играет важную роль в экономическом и социокультурном развитии региона и страны. В последние два года мы входим в топ-100 Шанхайского предметного рейтинга университетов в категории «Металлургический инжиниринг» (позиция 76-100). В 2018 году НИУ «БелГУ» впервые вошёл в институциональный рейтинг Times Higher Education World University Ranking (позиция 801-1000) и занял позицию 601-800 по физическим наукам в предметном рейтинге этого же британского агентства. Среди 35 российских вузов, вошедших в рейтинг THE, наш университет находится на 14-м месте. Ежегодно увеличивается количество поступающих к нам абитуриентов из всех регионов России и более 90 стран мира. В 2018 году мы набрали рекордное количество первокурсников – более семи тысяч. При этом увеличился средний балл ЕГЭ поступивших к нам абитуриентов, что свидетельствует о росте популярности НИУ «БелГУ» у наиболее способных выпускников. Уверен, эта тенденция сохранится, потому что мы в этом году запустили новые актуальные образовательные программы, прежде всего, инженерного профиля.