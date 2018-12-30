От «Белой птицы» до белгородской сирени: что изменил в регионе 2018-й год

Низкие зарплаты, далёкие перспективы
Белгородская область по-прежнему идёт в лидерах ЦФО по социально-экономическому развитию. Рост промышленного производства в целом составил 5,1 %. Это выше, чем в Липецкой и Курской областях, но ниже, чем в Воронежской и Тамбовской. В общероссийском рейтинге область заняла 21-е место.
Традиционно лидирует регион в производстве скота, птицы, яиц и молока. На 60 % выросла в регионе добыча полезных ископаемых.
Доход на душу населения в регионе составил 32,4 тыс. рублей. Средняя зарплата на октябрь – 31,8 тыс. рублей. Лучше только в Липецкой области.
При этом в рейтинге РИА «Новости» Белгородская область заняла 57-е место. Только 1,08 % работников здесь могут похвастать высокой по российским меркам зарплатой. Белгород в рейтинге городов по уровню зарплат занял 56-е место. Но к 2021 году в городе ожидают повышения зарплаты до 41 190 рублей.
Жители региона накопили в банках почти 209 млрд рублей. Минстрой включил Белгородскую область в число лидеров по капитальному ремонту. Область получила премию в 20 млрд рублей за высокий рост экономики.
Белгородцы заплатили на 18 % налогов больше, чем в 2017 году. Сумма превысила 84 млрд рублей. Восемь белгородских компаний вошли в число 600 крупнейших в России по реализации продуктов.
АПК
В конце года долги проблемной «Белой птицы» выкупила группа «Черкизово» за 6,5 млрд рублей. Рестарт производства обойдётся ещё в 500 млн рублей. Вероятно, с проблемами «Белой птицы» в первую очередь связано снижение объёмов производства птицы в регионе на 7,1 %.
Белгородская область получит на поддержку сельского хозяйства из федерального бюджета 2 млрд рублей.
В 1 млрд рублей обошёлся молочно-товарный комплекс на 1 500 фуражных коров в селе Сорокино в Красногвардейском районе. На оборудованном по последнему слову техники комплексе будут получать более 10 тыс. тонн молока в год.
В Ровеньском районе запланировали завод по производству твёрдых сыров. Его строительство и оборудование обойдутся в 2,4 млрд рублей. В регионе создали целую гильдию сыроваров, в которую вошли восемь предприятий.
Белгородский региональный филиал АО «Россельзозбанк» выдал аграриям региона 209 кредитов на сумму свыше 37 млрд рублей.
Директор филиала РСХБ поздравил белгородцев с праздниками и подвёл итоги года.
От всей души поздравляем вас со светлыми и добрыми праздниками Новым годом и Рождеством Христовым! Эти замечательные, любимые взрослыми и детьми праздники мы встречаем с особым чувством: ожидания чудес и исполнения желаний, надежд на лучшие перемены. Новый год – это не просто смена дат в календаре. Это время, когда принято подводить итоги, осмысливать пережитое, строить планы на будущее. Алексей Киселёв
Уходящий год стал очередной важной вехой на пути развития Белгородского филиала Россельхозбанка. Банк – ключевой финансовый партнёр предприятий АПК, в предстоящем году будет оказывать всестороннюю поддержку местным сельхозпроизводителям. На сегодня Банк располагает эффективными инструментами и механизмами для кредитования малого и среднего бизнеса, в числе которых и государственные программы.
Особое внимание в 2018 году уделили вопросу повышения качества оказания услуг: открыли новые офисы, расширили и усовершенствовали линейку кредитных продуктов для различных категорий клиентов, в том числе разработали специальные программы для пенсионеров, зарплатных клиентов, работников бюджетной сферы и военнослужащих.
- Нам есть чем гордиться. Год был выдающимся по многим показателям, и, несомненно, это результат слаженной работы всего филиала и дополнительных офисов, а также доверие и поддержка наших партнёров и клиентов. Мы благодарим Вас и надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в наступающем году. Пусть предстоящий год наполнит вашу жизнь множеством незабываемых встреч и ярких впечатлений, будет годом удачных проектов, блестящих идей и мудрых решений! Здоровья, счастья и благополучия вам!
Алексей Киселёв
Производство
Производство в регионе развивается. На новые объёмы выходят уже построенные объекты, в уходящем году запланировали новые производства.
Так, в промпарке «Северный» к 2020 году начнут делать маршмеллоу. В Шебекинском горокруге − сухую сыворотку.
Определяющим стал уходящий год для Яковлевского ГОКа. Банкротящееся предприятие получит от «Северстали» 25 млрд рублей на модернизацию, а объёмы производства вырастут в пять раз. В октябре предприятие выставили на аукцион со стартовой ценой в 7 млрд рублей.
Стоит отметить и участие белгородских компаний в строительстве Керченского моста к Крыму. Подъезды к мосту построило тоже белгородское предприятие.
Строительство жилья
Только за девять месяцев года сдали 281 дом за 3,8 млрд рублей. По исследованию РИА «Рейтинг» в Белгородской области на одного жителя каждый год строится 0,841 кв. м жилья. Это шестой показатель в России.
В феврале крупнейший застройщик региона ООО «Вега» и региональный филиал АО «Россельхозбанка» подписали соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения – снизить процентные ставки по ипотечным кредитам.
Дороги
На 1 км трассы в регионе тратят 2 млн 625 тыс. рублей. Это десятый показатель по всей России. Но порой ремонты вызывают вопросы. Так, власти Белгорода подписали контракт на «зимний» ремонт трассы Белгород – Никольское. Работы по документам должны были начать 14 декабря, реально же в эти дни на трассе уже устанавливали остановочные комплексы.
Транспорт
МУП «ГПТ» может стать банкротом. Проезд в маршрутках подорожал с 1 ноября до 20 рублей. С 1 января столько же будет стоить и проезд в троллейбусах. Эта цена не полностью компенсирует затраты на перевозки – 22 млн на троллейбусы доплатит городской бюджет.
Вода
О проблемах с водой, особенно в частном секторе и в новых районах ИЖС, мы писали не раз. Всеми объектами водопроводного и канализационного хозяйства в регионе будет управлять единая структура – АО «Белгородский водоканал». Но власти шести районов области отказались от предложения по централизации системы теплоснабжения и пока будут работать самостоятельно.
Медицина
Большие изменения произошли и в региональной медицине. Финансовые вложения были настолько большими, что 756 млн из них не успели освоить и перенесли на 2019 год.
Горбольница № 2 после реконструкции и объединения с больницей № 1 станет современной больницей скорой помощи. При этом стационарные отделения первой больницы продолжат работу. На базе больницы создадут офтальмологический центр высоких технологий.
В Белгороде создают единую поликлинику. Детские учреждения в Белгороде и в Старом Осколе тоже объединят в единые организации. В поликлиниках региона откроют амбулаторные онкологические центры и кабинеты неотложной помощи.
Реорганизация проходит болезненно. Так, в Новом Осколе в больнице закрывают хирургическое отделение. Зато в городе появится свой клинико-диагностический центр.
В 2018 году отремонтировали госпиталь ветеранов войн в Белгороде. В конце года все медучреждения области собрали на интерактивной карте.
Мусор
В Белгородской области разработали программу развития системы обращения с ТКО на десять лет. До 2020 года в неё вложат 2,6 млрд рублей, в Вейделевском районе построят межмуниципальный полигон ТКО. Пока непонятно, в каких пропорциях областной и федеральный бюджет будут это финансировать.
С «Экотрансом» заключили контракты на обслуживание нескольких районов на 1 млрд рублей.
Бензин
Цены на бензин стали больной темой в конце весны. Вмешиваться пришлось президенту, в регионе проверяло ценообразование УФАС. Цены на топливо в Белгородской области не самые низкие.
Ждать взлёта цен не стоит – «апокалиптические» прогнозы в 100 рублей за литр бензина не сбудутся. В регионе решили развивать рынок газомоторного топлива. На бензине в итоге планируют сэкономить в 2019 году 14 млрд рублей.
Предпенсионеры
Пенсионная реформа породит новый пласт россиян – «предпенсионеров». Для них сохранили льготы за пять лет до пенсии, которые они получали как пенсионеры. К примеру, облдума оставила льготы по транспортному налогу.
Образование
Белгородские вузы в уходящем году упрочили позиции не только в регионе, но и по всей России и за её пределами. Так, в рейтинге университетов стран БРИКС НИУ «БелГУ» занял 195-е место, а БГТУ им. В. Г. Шухова – 261-е.
Оба вуза вошли в число лидеров PR-конкурса. НИУ «БелГУ» вошёл в топ-25 российских вузов в вебометрическом рейтинге. А в международном Round University Ranking «БелГУ» и БГТУ заняли высокие 29-е и 65-е места.
Среди многочисленных научных проектов двух главных белгородских университетов стоит отметить и глобальный «Белгородская сирень», на который потратят 50 миллионов рублей. В рамках проекта парк «военной сирени» заложили у музея-заповедника «Прохоровское поле». Белгородская область должна стать центром селекции и производства сирени мирового уровня.
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин отметил самые яркие события уходящего года.
- Уходящий год запомнится нам многими яркими событиями, научными достижениями, спортивными и творческими победами. Белгородский государственный национальный исследовательский университет, являясь одним из ведущих вузов России и градообразующим предприятием Белгородской области, играет важную роль в экономическом и социокультурном развитии региона и страны. В последние два года мы входим в топ-100 Шанхайского предметного рейтинга университетов в категории «Металлургический инжиниринг» (позиция 76-100). В 2018 году НИУ «БелГУ» впервые вошёл в институциональный рейтинг Times Higher Education World University Ranking (позиция 801-1000) и занял позицию 601-800 по физическим наукам в предметном рейтинге этого же британского агентства. Среди 35 российских вузов, вошедших в рейтинг THE, наш университет находится на 14-м месте. Ежегодно увеличивается количество поступающих к нам абитуриентов из всех регионов России и более 90 стран мира. В 2018 году мы набрали рекордное количество первокурсников – более семи тысяч. При этом увеличился средний балл ЕГЭ поступивших к нам абитуриентов, что свидетельствует о росте популярности НИУ «БелГУ» у наиболее способных выпускников. Уверен, эта тенденция сохранится, потому что мы в этом году запустили новые актуальные образовательные программы, прежде всего, инженерного профиля.
Завершающийся Год добровольца и волонтёра запомнится нам также многими добрыми делами студентов и сотрудников НИУ «БелГУ». Весь год наши волонтёры помогали ветеранам и больным, проводили благотворительные и экологические акции. Более сотни добрых дел и достижений нашего коллектива вошли в копилку марафона, посвящённого 65-летнему юбилею Белгородской области, который мы отметим в начале 2019 года. От всей души благодарю студентов, преподавателей, сотрудников университета за проделанную общими усилиями работу, за их энтузиазм и ответственность.
Поздравляю всех наших коллег, друзей и партнёров с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть в ваших домах царят мир и спокойствие, доброта и любовь. Будьте здоровы и счастливы. С праздником!
Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ», доктор политических наук, профессор
Ректор БГТУ им. Шухова Сергей Глаголев среди главных событий уходящего года назвал 165-летие Владимира Шухова и запуск Школы волонтёров БГТУ.
- Уважаемые коллеги, друзья, белгородцы! Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Это особенные праздники: они дарят надежду на счастье и удачу, несут радость новых начинаний. В наступающем году желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма! Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и процветание!
Сергей Глаголев, ректор опорного университета БГТУ им. В .Г. Шухова, доктор экономических наук, профессор