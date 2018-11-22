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Облдума оставила льготы по транспортному налогу для предпенсионеров

22 ноября 2018, 17:43
Фото: Сергей Егоров/бел.Ру
Соответствующий закон белгородские депутаты приняли сегодня, 22 ноября.

Проект закона был инициирован председателем комитета областной Думы по бюджету и финансам Николаем Незнамовым.

Николай Незнамов
Фото: Сергей Егоров/бел.Ру

Законопроект представлен в плане развития установок президента о сохранении некоторых льгот в связи с изменением пенсионной системы. Николай Незнамов, депутат Белгородской областной Думы

Концепция предполагает оставить льготы по транспортному налогу для женщин при достижении возраста 55 лет и для мужчин при достижении возраста 60 лет. Льготы будут действовать в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 100 «лошадей» (налог не уплачивается) и от 100 до 150 (ставка налога в размере 10 рублей за одну лошадиную силу).

Народные избранники единогласно поддержали предложенный законопроект в первом и последующих чтениях.

Напомним, что пенсионный возраст для россиян был поднят по предложению президента Владимира Путина. Концепция реформы обсуждалась и в Белгородской областной Думе.

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#Новости#Транспортный налог#Областная дума#Депутаты#Белгородская областная Дума#Голосование по Конституции#Сергей Егоров#Экономика
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