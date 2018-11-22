Облдума оставила льготы по транспортному налогу для предпенсионеров

Концепция предполагает оставить льготы по транспортному налогу для женщин при достижении возраста 55 лет и для мужчин при достижении возраста 60 лет. Льготы будут действовать в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 100 «лошадей» (налог не уплачивается) и от 100 до 150 (ставка налога в размере 10 рублей за одну лошадиную силу).