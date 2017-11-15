Транспортный налог на электромобили хотят отменить на пять лет с 2018 года

В думском Комитете по бюджету и налогам недовольны тем, что от транспортного налога хотят освободить владельцев не только российских электрокаров, но и мировых люксовых вроде Tesla. К тому же это региональный налог, поэтому изменять и компенсировать его нужно совместно с субъектами РФ. Пока комитет отклонил законопроект, но его ещё обсудят на пленарном заседании Госдумы.