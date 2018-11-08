14,6 млрд рублей заняли у банков белгородцы на покупку жилья в 2018 году

Ипотечное кредитование продолжает пользоваться спросом у белгородцев. Уместно напомнить о возможности рефинансирования ипотеки как в том банке, где был изначально оформлен кредит, так и в другом. Конечно, надо учитывать, что по стоимости самой процедуры рефинансирование сопоставимо с получением нового кредита: это оплата страховки, оценки недвижимости и т. д. Рефинансирование имеет смысл, если ставка за время пользования кредитом снизилась хотя бы на 1,5-2 %, остаются большая сумма и длительный срок погашения. Если сумма долга небольшая, расходы по оформлению нового кредита превысят выгоду.Андрей Беленко, управляющий Отделением по Белгородской области Главного управления Банка России по ЦФО