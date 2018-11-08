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14,6 млрд рублей заняли у банков белгородцы на покупку жилья в 2018 году

8 ноября 2018, 10:12
Фото: pixabay.com
Сумма увеличилась на 68,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-сентябрь 2018-го жители Белгородской области взяли 8 433 ипотечных кредита (+53,4 %) на общую сумму 14,6 млрд рублей (+68,5 %).

В среднем на приобретение жилья белгородцы занимали у банков 1,7 млн рублей. Средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась до 9,5 % годовых. В иностранной валюте банки ипотеку не выдавали.

Совокупный объём задолженности по ипотечным кредитам в регионе достиг 39,9 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в регионе составила 0,9 %, что ниже общероссийского показателя на 0,3 %, сообщает региональное отделение ГУ Банка России по ЦФО.

Напомнили в банке и о возможности рефинансирования ипотеки.

Ипотечное кредитование продолжает пользоваться спросом у белгородцев. Уместно напомнить о возможности рефинансирования ипотеки как в том банке, где был изначально оформлен кредит, так и в другом. Конечно, надо учитывать, что по стоимости самой процедуры рефинансирование сопоставимо с получением нового кредита: это оплата страховки, оценки недвижимости и т. д. Рефинансирование имеет смысл, если ставка за время пользования кредитом снизилась хотя бы на 1,5-2 %, остаются большая сумма и длительный срок погашения. Если сумма долга небольшая, расходы по оформлению нового кредита превысят выгоду.Андрей Беленко, управляющий Отделением по Белгородской области Главного управления Банка России по ЦФО

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