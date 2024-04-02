В БГТУ им. Шухова прошла подготовка ко Всемирному фестивалю молодёжи

В БГТУ имени Шухова завершилось обучение волонтёров, которые примут участие во Всемирном фестивале молодёжи. Он пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Чтобы лучше подготовить добровольцев к предстоящему событию, для них провели двухдневный интенсив. Обучение прошли 60 человек.