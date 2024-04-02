bel.ru
ГлавноеВсе новости

БГТУ им. Шухова

Выбрать дату
2024
Белгородский университет закупает бронеплёнку для защиты учебных корпусов и общежитий
2 апреля, 14:02
От последствий ракетного обстрела Белгорода скончалась преподаватель БГТУ им. Шухова
21 марта, 12:11
Как будут работать школы, вузы и секции допобразования в Белгородской области?
20 марта, 06:58
Белгородец спросил Дмитрия Медведева о диалоге России и Украины. Ответ был жёстким
4 марта, 14:49
В БГТУ им. Шухова прошла подготовка ко Всемирному фестивалю молодёжи
В БГТУ имени Шухова завершилось обучение волонтёров, которые примут участие во Всемирном фестивале молодёжи. Он пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Чтобы лучше подготовить добровольцев к предстоящему событию, для них провели двухдневный интенсив. Обучение прошли 60 человек.
1 февраля, 11:35
2023
Студентка БГТУ им. Шухова получила грант на разработку уникальных заквасок для сыров
Диана Юнович, студентка кафедры экобиотехнологии БГТУ имени Шухова, получила грант в размере одного миллиона рублей на разработку уникальных заквасок для производства сыров.
9 ноября 2023, 11:00
В БГТУ им. Шухова завершились проектно-аналитические сессии «Приоритет 2030»
В университете завершились проектно-аналитические сессии для мониторинга реализации программы академического лидерства «Приоритет 2030».
27 октября 2023, 15:05
На Харгоре в Белгороде появится новая остановка
Она получила название «Шуховский лицей». Останавливаться здесь будут автобусы № 23, 34А, 35, 41А, 56, 127, 147, сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.
15 августа 2023, 12:52
В БГТУ им. Шухова подано более 10,7 тыс. заявлений от абитуриентов
В БГТУ им. В. Г. Шухова продолжается приёмная кампания. Завершился приём заявлений на очную и заочную бюджетную форму обучения.
27 июля 2023, 14:35
В БГТУ проведут встречу выпускников с торжественным концертом
Мероприятие запланировано на 20 мая. Для выпускников будет работать комната Шухова и выставочный зал. Завершится встреча концертом.
7 мая 2023, 14:36
Молодые учёные БГТУ им. В.Г. Шухова стали героями выставки «Наука в лицах» в ГУМе
Посетить выставку могут все желающие до 28 февраля 2023 года.
9 февраля 2023, 12:40
2022
БГТУ на Всероссийском конгрессе по молодёжной политике и воспитательной деятельности
В Москве стартовал Всероссийский конгресс по молодежной политике и воспитательной деятельности.
15 декабря 2022, 11:42
Восемь студентов БГТУ им. В. Г. Шухова получили звание «Мастер спорта России»
Соответствующий приказ подписан Минспортом РФ. Высокого звания ребята удостоены за серию побед гандбольной команды университета «Технолог-Спартак».
8 декабря 2022, 13:43
БГТУ им. Шухова — участник Всероссийского форума стартап-студий
В Москве 28 ноября стартовал двухдневный Всероссийский форум стартап-студий. В числе участников — делегация БГТУ им. В. Г. Шухова
29 ноября 2022, 13:02
Игры разума
Сегодня стартовал марафон для представителей студенческих СМИ «Игры Разума» на базе Дагестанского государственного университета.
25 ноября 2022, 14:13
Профессор Строкова приняла участие в заседании Общественного совета Росжелдора
18 ноября в Общественной палате РФ состоялось первое заседание нового состава Общественного совета при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта.
22 ноября 2022, 09:43
БГТУ им. В. Г. Шухова разработает 3D-тренажёры для водителей общественного транспорта
Учёные БГТУ им. В. Г. Шухова работают над созданием 3D-тренажёров для обучения водителей общественного транспорта и специальной техники.
21 октября 2022, 07:10
Студенты БГТУ имени Шухова создали и запустили прототип космической ракеты
В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королёва прошел хакатон в рамках конкурса «Линия Кармана».
18 октября 2022, 14:55
Галдун больше не проректор БГТУ, а Газманов недоволен слухами о концерте в Белгороде
Бывший мэр Белгорода ушёл с работы в «технологе», а народный артист РФ Олег Газманов прокомментировал слухи о массовке на его концерте на Соборной площади. Власти региона тем временем опасаются хлопковой совки — опасного вредителя, который проник в регион.
29 августа 2022, 16:00
Экс-мэр Белгорода Юрий Галдун ушёл с работы в БГТУ им. Шухова
Как стало известно «Бел.Ру» из собственных источников, бывший градоначальник не работает в вузе с 1 июля. Ранее он был проректором по регионально-промышленному развитию.
29 августа 2022, 13:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика