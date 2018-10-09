Молоко для сыра будут производить на молочном комплексе в Белгородской области

За год почти полторы тысячи коров симментальской породы должны приносить не менее 10,5 тыс. тонн молока.
Оборудованный по последнему слову техники молочный комплекс в селе Сорокино включает в себя три коровника, телятник, кормоцех, доильный зал, корпус смешанного стада, силосные траншеи.
Производство торжественно открыли 9 октября в присутствии губернатора Белгородской области. Евгений Савченко нажал вместе с руководством предприятия «красную кнопку», запустившую процесс, и назвал новый комплекс «одним из самых суперсовременных предприятий, где работать люди будут легко и с удовольствием».
- Мы приехали из Новооскольского района, заехали к вашим соседям в хозяйство «Большевик». Там тоже прекрасный комплекс построен, правда, ещё не до конца укомплектован скотом. Здесь же – в законченном виде прекрасный животноводческий комплекс. Красногвардейский район стал лидером Белгородской области по производству молока в течение буквально последнего года. Евгений Савченко
Главный зоотехник ООО «Агропрод» Людмила Скорнякова рассказала, что за девять месяцев 2018 года средний надой с коровы составляет 5, 457 кг и для симментальской породы, которая выращивается для получения и молока, и говядины, это хороший показатель.
- Эта порода больше мясо-молочного направления. Качество молока у неё очень хорошее, молоко пригодно для сыроварения, для создания твёрдых сортов сыра. Со сбытом молока проблем нет.
Людмила Скорнякова
Строить комплекс начали в марте 2017 года. Ввод в эксплуатацию несколько раз переносился. Первых нетелей завезли в декабре прошлого года, первое молоко получили уже в марте этого года. Особенность комплекса – применение сепарированного навоза в подстилках для коров вместо соломы и то, что молоко упаковывается без доступа воздуха: молоко отдоилось, прошло через водяной радиатор и попало в ёмкость.
По словам Людмилы Скорняковой, симментальская порода наиболее подходит для Белгородской области, а применяемые технологии должны быть востребованными в ближайшем будущем.
По объёмам производства молока Белгородская область занимает третье место в ЦФО. Общая численность дойного стада превышает 90 тыс. голов, а валовое производство молока в 2017 году составило 593 тыс. тонн.
За последние три года в регионе построили пять молочно-товарных комплексов на 6,7 тыс. голов. В этом году должны заработать ещё три комплекса на 4,7 тыс. голов.