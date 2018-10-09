Молоко для сыра будут производить на молочном комплексе в Белгородской области

Строить комплекс начали в марте 2017 года. Ввод в эксплуатацию несколько раз переносился. Первых нетелей завезли в декабре прошлого года, первое молоко получили уже в марте этого года. Особенность комплекса – применение сепарированного навоза в подстилках для коров вместо соломы и то, что молоко упаковывается без доступа воздуха: молоко отдоилось, прошло через водяной радиатор и попало в ёмкость.