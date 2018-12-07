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Posted 7 декабря 2018, 14:01

Published 7 декабря 2018, 14:01

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Благотворительный марафон «Тёплым словом – добрым делом» открылся в БелГУ

7 декабря 2018, 14:01
Собранные средства госуниверситет передаст малоимущим семьям, сиротам, детям с ограниченными возможностями и одиноким пожилым людям.
Сюжет
Дети

Рождественскую акцию, которая в этом году пройдёт в 16-й раз, открыл ректор Олег Полухин. Он поблагодарил участников марафона: руководителей детских соцучреждений, представителей власти, духовенства и общественных организаций. Отдельно глава университета выделил студентов, участвующих в благотворительных проектах.

Завершается Год волонтёра. Много замечательных дел совершили студенты нашего университета. В волонтерское движение в университете вовлечено более трёх тысяч студентов. Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто участвует в этой работе с юных лет. Это важно, прежде всего, для ваших душ и сердец.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»

Гости праздника − клирик храма Архангела Гавриила, протоиерей Александр и председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев – напомнили собравшимся о полезной традиции вручать подарки нуждающимся и творить добрые дела.

Продолжился марафон выступлением творческих коллективов вуза и воспитанников школы-интерната № 23. В конце мероприятия каждый гость выбрал на новогодней ёлке письмо с пожеланием ребёнка, чтобы осуществить его мечту.

Подарки дети получат 21 декабря – в день закрытия марафона. Церемония вручения состоится в МКЦ НИУ «БелГУ» в 11:00, рассказали в пресс-службе вуза.

В прошлом году белгородцы собрали более 1 млн рублей и оказали помощь 700 детям.

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