Благотворительный марафон «Тёплым словом – добрым делом» открылся в БелГУ

Posted 7 декабря 2018, 14:01
Published 7 декабря 2018, 14:01
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Рождественскую акцию, которая в этом году пройдёт в 16-й раз, открыл ректор Олег Полухин. Он поблагодарил участников марафона: руководителей детских соцучреждений, представителей власти, духовенства и общественных организаций. Отдельно глава университета выделил студентов, участвующих в благотворительных проектах.
Завершается Год волонтёра. Много замечательных дел совершили студенты нашего университета. В волонтерское движение в университете вовлечено более трёх тысяч студентов. Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто участвует в этой работе с юных лет. Это важно, прежде всего, для ваших душ и сердец.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Гости праздника − клирик храма Архангела Гавриила, протоиерей Александр и председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев – напомнили собравшимся о полезной традиции вручать подарки нуждающимся и творить добрые дела.
Продолжился марафон выступлением творческих коллективов вуза и воспитанников школы-интерната № 23. В конце мероприятия каждый гость выбрал на новогодней ёлке письмо с пожеланием ребёнка, чтобы осуществить его мечту.
Подарки дети получат 21 декабря – в день закрытия марафона. Церемония вручения состоится в МКЦ НИУ «БелГУ» в 11:00, рассказали в пресс-службе вуза.