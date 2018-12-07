Благотворительный марафон «Тёплым словом – добрым делом» открылся в БелГУ

Завершается Год волонтёра. Много замечательных дел совершили студенты нашего университета. В волонтерское движение в университете вовлечено более трёх тысяч студентов. Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто участвует в этой работе с юных лет. Это важно, прежде всего, для ваших душ и сердец.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»