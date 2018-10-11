Продавать мороженое в Белгороде будут по-новому

Posted 11 октября 2018,, 14:54
Published 11 октября 2018,, 14:54
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В скором времени в Белгороде можно будет увидеть новые торговые лотки с мороженым. Внешнее исполнение было одобрено администрацией города. Всего на улицах появятся торговые точки четырёх разных типов. Три конструкции подразумевают наличие колёс и тента, а одна представляет собой небольшой открытый павильон.
Внешне оформление очень похоже на то, каким оно было в советские времена, и вернёт белгородцев в тёплые воспоминания детства.