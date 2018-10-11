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Posted 11 октября 2018,, 14:54

Published 11 октября 2018,, 14:54

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Продавать мороженое в Белгороде будут по-новому

11 октября 2018, 14:54
В белгородской администрации утвердили проект внешнего вида торговых лотков с мороженым.

В скором времени в Белгороде можно будет увидеть новые торговые лотки с мороженым. Внешнее исполнение было одобрено администрацией города. Всего на улицах появятся торговые точки четырёх разных типов. Три конструкции подразумевают наличие колёс и тента, а одна представляет собой небольшой открытый павильон.

Внешне оформление очень похоже на то, каким оно было в советские времена, и вернёт белгородцев в тёплые воспоминания детства.

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#Новости#Общество#Мороженое#Павильоны
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