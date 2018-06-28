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Posted 28 июня 2018, 11:10

Published 28 июня 2018, 11:10

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Белгородские депутаты обратились с просьбой к федеральным властям

28 июня 2018, 11:10
Обращение в Министерство науки было принято сегодня на заседании областной Думы.

Народные избранники просят способствовать выделению бюджетных денег белгородским вузам на программу «Доступная среда».

Высшие учебные заведения являются субъектами её реализации и должны получать денежные средства по линии министерства. Однако они длительное время не выделяются. Что, естественно, не способствует созданию доступной среды в высших учебных заведениях, а наоборот.Олег Полухин, депутат Белгородской областной Думы

В тексте обращения отмечено, что в белгородских вузах сейчас обучаются 145 студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Депутаты регионального заксобрания поддержали обращение в Министерство науки и высшего образования.

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