Белгородские депутаты обратились с просьбой к федеральным властям

Posted 28 июня 2018, 11:10
Published 28 июня 2018, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Народные избранники просят способствовать выделению бюджетных денег белгородским вузам на программу «Доступная среда».
Высшие учебные заведения являются субъектами её реализации и должны получать денежные средства по линии министерства. Однако они длительное время не выделяются. Что, естественно, не способствует созданию доступной среды в высших учебных заведениях, а наоборот.Олег Полухин, депутат Белгородской областной Думы
В тексте обращения отмечено, что в белгородских вузах сейчас обучаются 145 студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Депутаты регионального заксобрания поддержали обращение в Министерство науки и высшего образования.