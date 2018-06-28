Белгородские депутаты обратились с просьбой к федеральным властям

Высшие учебные заведения являются субъектами её реализации и должны получать денежные средства по линии министерства. Однако они длительное время не выделяются. Что, естественно, не способствует созданию доступной среды в высших учебных заведениях, а наоборот.Олег Полухин, депутат Белгородской областной Думы