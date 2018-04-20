Музей истории журналистики открыли в Белгороде

Экспонаты музея рассказывают обо всех этапах выпуска свежего номера газеты, людях, внёсших весомый вклад в развитие журналистики Белгородской области, а на стендах можно увидеть обязательные атрибуты, сопровождающие трудовые будни журналиста: диктофоны, кассеты, удостоверения, фотоаппараты. В интерактивной зоне стоят старые компьютеры, несколько видов печатных машин, сканер для фотоплёнок и даже фотоувеличитель. Здесь же обустроен кабинет редактора или литературного работника 80-х годов.