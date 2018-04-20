Музей истории журналистики открыли в Белгороде

Музей посвящён истории белгородской журналистики. Центральное место в нём занимает старейшая газета региона «Белгородская правда», 100-летие которой отмечалось летом 2017 года, но это музей обо всех печатных СМИ Белгородской области, начиная с дореволюционных времён и до наших дней.
Как рассказал генеральный директор ИД «Мир Белогорья» Олег Шевцов, пока в музее представлена история только печатных СМИ, но в будущем его планируют расширить экспонатами, рассказывающими об интернет-СМИ региона.
Мы хотим, чтобы музей продолжал развиваться. Мы хотим, чтобы в нём появлялись новые экспонаты. И хотя сейчас в музее представлены печатные средства массовой информации, мы рассчитываем на втором этаже создать продолжение основной экспозиции, посвящённой истории электронных СМИ: радио, телевидение, интернет и т.д.Олег Шевцов
Экспонаты музея рассказывают обо всех этапах выпуска свежего номера газеты, людях, внёсших весомый вклад в развитие журналистики Белгородской области, а на стендах можно увидеть обязательные атрибуты, сопровождающие трудовые будни журналиста: диктофоны, кассеты, удостоверения, фотоаппараты. В интерактивной зоне стоят старые компьютеры, несколько видов печатных машин, сканер для фотоплёнок и даже фотоувеличитель. Здесь же обустроен кабинет редактора или литературного работника 80-х годов.
Стены музея увешаны старыми номерами газет и знаменитыми фотографиями журналистов. Музей располагается в здании ИД «Мир Белогорья» по адресу: проспект Славы, 100.
Фото Валерия Морева