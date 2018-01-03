Итоги 2017: главные события

Весной 2017 года руководители детских садов Белгорода и области получили документыиз управления образования и департамента образования соответственно с требованием провести внутренний аудит сотрудников допобразования. Руководителям дошкольных учреждений нужно было выявить, сколько педагогов допобразования трудятся в детских садах, и из какого бюджета финансируется их оплата труда. Если они получают зарплату из местного бюджета, это идёт вразрез с действующим законодательством. Так трактуют формулировку Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» об образовании в профильном департаменте.



В результате из 205 педагогов допобразования на ноябрь 2017 года в области работает 70 таких специалистов, финансирование деятельности которых осуществляется из средств местных бюджетов. Остальные работники, занимавшие ранее данную должность, на основании личных согласий переведены на должности воспитателей, учителей-логопедов, музыкальных руководителей, в том числе в детских садах, в которых работали. Пять педагогов дополнительного образования Белгорода оказывают услуги на договорной основе, а значит, за их занятия с детьми родители платят отдельно.