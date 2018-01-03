Итоги 2017: главные события

На вручении премии им. В. Я. Горина губернатор Белгородской области Евгений Савченко озвучил, что в 2017 году общий объём валовой продукции, производимой в Белгородской области, превысит 240 млрд рублей. Это самый высокий показатель по стране. Ведущими районами стали Волоконовский (валовое производство ожидается в сумме 22 млрд рублей), Новооскольский (20 млрд рублей), Шебекинский и Прохоровский (не менее 18 млрд рублей в каждом).
24 января на базе завода «Белэнергомаш-БЗЭМ» открылся производственный участок по изготовлению опорно-подвесных систем трубопроводов. Площадь нового участка завода составляет 6,5 тыс. м². Продукция участка будет устанавливаться на атомных и теплоэлектростанциях. В проект было инвестировано 100 млн рублей. На заводе появились 70 новых рабочих мест.
· «ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ»
В апреле 2017 года в Белгородском районе был официально открыт завод «ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ». Это российско-немецкое предприятие по выпуску сельхозоборудования. Основные направления производства: высокоточная лазерная резка и гибка листового металла и труб, токарно-фрезеровочные работы, роботизированная сварка. Ассортимент выпускаемых изделий – около 75 наименований. В год предприятие будет изготавливать 1,5 млн изделий для сельхозпроизводителей. Стоимость проекта – 757 млн рублей.
· Кирпичное производство
Мощное кирпичное производство запустили в Белгородской области. Завод «Красная Гвардия» разместился в Красногвардейском районе. Специализация предприятия – выпуск керамического кирпича с пластическим способом формовки. Проектная мощность – 60 млн штук кирпича в год. Инвестором проекта выступила компания «ИнтерБизнесГрупп». В проект было инвестировано 5,2 млрд рублей.
· Мясоперерабатывающий завод
Новое производство находится в Старом Осколе. Оно включает цех глубокой переработки свинины, линию упаковки и склад готовой продукции – охлаждённых полуфабрикатов. Размещается предприятие компании «Промагро» на площади 6000 м2. Его мощность – 100 тонн полуфабрикатов в смену. Инвестиции составили 1 млрд рублей.
· Цех порошковой окраски завода «ЗМС-технолоджи»
Цехплощадью 1200 м² находится в новом здании на территории завода в Белгородском районе. Его мощность – 80 тыс. м² окрашиваемой поверхности в месяц. Инвестиционная стоимость – 126 млн рублей.
· Африканская чума свиней
Глава регионального управления Россельхознадзора Татьяна Аушева, комментируяраспространение АЧС в регионе, связала это с миграцией диких кабанов, которые перенесли вирус в область из Украины.
В 2017 году собрано почти 4 млн тонн зерна при урожайности свыше 50 ц/га. Высокие показатели у Ракитянского, Краснояружского и Ивнянского районов: растениеводы здесь преодолели планку в 60 ц/га.
Белгородская область в текущем году закрепила статус лидера в ЦФО по валовому производству тепличных овощей. Молодых садов и питомников стало больше почти на 600 га.
По предварительной оценке, к концу 2017 года в области будет произведено не менее 1 млн 700 тыс. тонн мяса – это на 3,5 % выше прошлогоднего показателя. На 12% выросло производство молока. Производство яиц в текущем году превысит полтора миллиарда штук.
· Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Белгородскую область
14 июля Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Белгородскую область. Сначала он посетил областной центр, где встретился со студентами-студотрядовцамии жителями микрорайона «Улитка», а затем – Лебединский горно-обогатительный комбинат в Губкине, отмечающий своё 50-летие. Там глава государства запустил комплекс по производству горячебрикетированного железа мощностью 1,8 млн тонн в год, пообщался с трудовым коллективом предприятия и провёл личную встречу с Евгением Савченко.
· Выборы губернатора Белгородской области
10 сентября состоялись выборы губернатора Белгородской области.
Изначально в качестве кандидатов на выборах заявлялись шесть человек. Двое из них не выполнили необходимые формальные процедуры. Региональное отделение «Справедливой России» выдвигало Юрия Осетрова. Потенциальный кандидат отозвал документы. «Гражданская платформа» выдвигала на выборы Андрея Маликова, но он не представил требующийся пакет документов. Поэтому кандидатами на высшую госдолжность в Белгородской области стали Станислав Панов (КПРФ), Константин Климашевский (ЛДПР), Эдуард Чаусов («Партия ветеранов России») и Евгений Савченко («Единая Россия»).
В результате, действующий губернатор Белгородской области получил более 69% голосов. 21 сентября 2017 года состоялась его инаугурация.
· Отставка Александра Гнедых
15 ноября на заседании Совета депутатов Старооскольского городского округа было принято большинством голосов решение об отставке Александра Гнедых.В нём избранные народом депутаты опираются на федеральное законодательство об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (ФЗ № 131). Ранее они дважды подряд дали неудовлетворительную оценку главе администрации, что в соответствии со статьёй 74.1 указанного закона является основанием для его удаления в отставку.
Первый «неуд» Александр Гнедых получил в июне после доклада об итогах работы за 2016 год. Горсовет предъявил мэру перечень претензий из 57 пунктов, указывающих на нарушения в работе администрации. Срок для ответа был дан до сентября.
Затем экс-мэр подал иск в Горшеченский районный суд Курской области. Он оспариваетв суде решение депутатов об удалении с поста мэра.
Полномочия главы Старого Оскола временно исполняет Александр Сергиенко. Его кандидатуру поддержал Совет депутатов горокруга на следующей сессии после удаления в отставку с поста мэра Александра Гнедых. До этого назначения А. Сергиенко руководил администрацией Белгородского района. Исполнять обязанности главы Старооскольского горокруга он будет до назначенного на 15 января 2018 года конкурса на замещение должности мэра.
До этого должность начальника регионального управления МВД Занимал Виктор Пестерев. Указом президента Владимира Путина он переведённа должность начальника управления МВД по Вологодской области с освобождением от ныне занимаемой должности. Соответствующий указ от 6 июля опубликовали на официальном портале правовой информации.
· Звонки о минировании
Осенью 2017 года по всей России, в том числе и в белгороде, прокатилась «волна» анонимных звонков о минировании. В числе заминированных объектов оказались торговые центры, рынки, гостиницы, рестораны, аэропорты и кинотеатры.
В Белгороде эта история началась 19 сентября. Тогда после анонимных звонков эвакуировалиТРК «Сити Молл Белгородский», ТЦ «Славянский» и «Автоград», универмаг «Белгород», кинотеатр «Русич», ресторан «Милан», рынок «Солнечный», а также «Росбанк» и гостиницы «Аврора», «Арт-отель», «Континенталь» и жилой дом на Преображенской, 132. В помещениях ничего не находили. В среднем через полчаса люди возвращались на свои рабочие места. Затем в течение недели ТРК «Сити Молл Белгородский» «минировали» трижды. Подобные звонки повторились 9 октября.
· Центр ядерной медицины
В Белгороде официально открыли Центр ядерной медицины «ПЭТ Технолоджи», хотя работать он начал ещё с 16 октября 2016 года. Запуск ему дал Анатолий Чубайс. Центр предназначен для эффективной диагностики онкологических заболеваний на основе метода ядерной медицины, сочетающего в себе позитронно-эмиссионую томографию (ПЭТ) и компьютерную томографию (КТ).
· Новая поликлиника в Белгороде
С середины июня в областном центре работает новая поликлиника «Полимедика». Она объединяет пациентов пятой городской взрослой поликлиники и филиала второй детской поликлиники города. Учреждение находится на улице Макаренко, 12.
· Дома для молодых специалистов по проекту «Новая жизнь»
Программа «Новая жизнь» по обеспечению жильём молодых специалистов и их семей предполагает строительство малогабаритных квартир средней площадью 30 м2. Стоимость 1 м2 жилья – 38 тыс. рублей, квартиры – около 1,2 млн рублей. Жильё предоставляется в рассрочку. Участник программы заключает договор, вносит 30 % от стоимости квартиры, а затем в течение следующих пяти лет выплачивает оставшуюся сумму. Переплата в этом случае составляет 3 % годовых. Ежемесячный платёж – 14,5 тыс. рублей.
В этом году началось строительство первых девяти домов для молодых специалистов.
· Мини-аквапарк
Мини-аквапарк располагается на пляже «Лазурный» вблизи села Нижний Ольшанец Белгородского района. В нём представлены скоростная закрытая труба, четыре открытые горки и большая U-образная горка-жёлоб и несколько бассейнов. Стоимость проекта оценивается в 70 млн рублей.
· Динопарк
5 августа в областном центре открыли тематический парк динозавров. Он располагается на 8,4 га рядом с Белгородским зоопарком. В динопарке представлены 88 фигур доисторических обителей Земли, 12 из них – роботизированные. На территории динопарка работают административная и кейтеринг-зона, палеонтологическая детская площадка, музей, где можно посмотреть экспонаты древних рептилий.
· История про неприятный запах
В конце марта в Белгороде «гулял» резкий запах «тухлятины». Его можно было почувствовать из разных микрорайонов областного центра. Белгородцы создали петицию-обращение к губернатору Евгению Савченко и мэру Константину Полежаеву с просьбой вернуть свежий воздух в город.
Позже было установлено, что причиной запаха являются поля фильтрации местного завода по производству «лимонки» – «Цитробел». Сотрудники областного управления экологической безопасности, однако, не смогли найти в воздухе превышения предельно допустимых концентраций аммиака, сероводорода и меркаптана.
Позднее представители «лимонки» пытались «перевести стрелки» на погодные условия и другие потенциальные источники неприятных запахов. Мэрия областного центра устами главы департамента экономического развития Дмитрия Алдаева заявила, что с «Цитробелом» ведётся работа по понуждению к соблюдению природоохранных и экологических норм.
Свой взгляд на проблему в интервью журналисту «Бел.Ру» изложил и директор предприятия Евгений Мачинский.
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзорапровели исследование и подали иск о приостановке производственной деятельности завода на 90 дней – с 19 апреля. В конце июня запрет был продлён ещё на три месяца.
Работа завода так и не была возобновлена, а новые иски к предприятию поставили под вопрос производство лимонной кислоты в Белгороде.
· «Кванториум»
Белгородский технопарк «Кванториум» расположен на базе школы № 50 в областном центре (ул. Есенина, 52б). Здесь обучение проходит по шести направлений: IT-квантум, биоквантум, робоквантум, наноквантум, нейроквантум и геоквантум. Обучение бесплатное, оно осуществляется по расписанию образовательных программ. В неделю, к примеру, в геоквантуме проходят два занятия по два академических часа.
На этот проект в сфере дополнительного образования детей было выделено с условием софинансирования 80 млн рублей: 56 млн рублей из федерального бюджета и 34 млн рублей – из регионального.
· Реорганизация в допобразовании
Весной 2017 года руководители детских садов Белгорода и области получили документыиз управления образования и департамента образования соответственно с требованием провести внутренний аудит сотрудников допобразования. Руководителям дошкольных учреждений нужно было выявить, сколько педагогов допобразования трудятся в детских садах, и из какого бюджета финансируется их оплата труда. Если они получают зарплату из местного бюджета, это идёт вразрез с действующим законодательством. Так трактуют формулировку Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» об образовании в профильном департаменте.
В результате из 205 педагогов допобразования на ноябрь 2017 года в области работает 70 таких специалистов, финансирование деятельности которых осуществляется из средств местных бюджетов. Остальные работники, занимавшие ранее данную должность, на основании личных согласий переведены на должности воспитателей, учителей-логопедов, музыкальных руководителей, в том числе в детских садах, в которых работали. Пять педагогов дополнительного образования Белгорода оказывают услуги на договорной основе, а значит, за их занятия с детьми родители платят отдельно.
· Рассмотрение диссертации Владимира Мединского
По мнению членов диссовета, содержание диссертации соответствует теме, а сама работа – принципам научности подхода. Также была отмечена самостоятельность написания диссертации автором. «Доводы заявителей о плагиате в диссертации не соответствуют действительности», – сказано в заключении диссовета НИУ «БелГУ».
Ежегодные брендовые фестивали Белгородской области отличились и в этом году.
· Гриль Фест 2017
17 июня 2017 в Белгороде состоялся гастрономический фестиваль «Гриль Фест 2017». На нём был установлен мировой рекорд по приготовлению свыше 3,5 тонны рагу. Блюдо готовили в кастрюле объёмом 4500 литров и весом 500 кг. Приготовление рекордной порции мясного возглавил и провёл профессиональный ресторанный критик, шоумен Олег Назаров. Рекорд зафиксировал эксперт международной организации «Интеррекорд» Влад Копылов. Причём, по словам организаторов, в Белгороде предыдущий рекорд по приготовлению рагу перекрыли почти в два раза.
· Русская каша
Традиционно в день города в Белгороде прошёл гастрономический фестиваль «Русская каша». В этот раз было приготовлено рекордное число порций – 31 тыс. Рекорд на самое большое количество порций каши зарегистрирован агентством «Interrecord».
· Узорный хоровод
26 августа в селе Головчино Грайворонского района прошёл III Международный фестиваль народной культуры «Белгородская слобода – Узорный хоровод 2016». В этом году там создали самый большой на планете декоративный геоглиф села – «Парк – XIX века» в Головчино. Зафиксировал рекорд Вадим Горюнов, арбитр Российского комитета по регистрации рекордов планеты.