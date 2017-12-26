Коммунальщики Белгорода готовы к работе в новогодние праздники

Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства Александр Немыкин. Аварийные бригады сформируют на всех предприятиях ЖКХ и энергетического хозяйства.
Если город «накроет» обильный снегопад, на улицы Белгорода выведут 117 единиц техники. Будет организована круглосуточная работа диспетчерской службы по телефонам 27–02–91 и 8–980–326–98–31. По номеру 112 можно узнать об уборке дворов и улично-дорожной сети, очистке водосточных труб.
К непогоде готовы и жилищные организации города, которые обслуживают 1780 многоквартирных домов. Уже проведён инструктаж с дворниками, разработаны маршруты механизированной уборки дворов. Снегоуборочная техника приведена в порядок, песко-соляная смесь заготовлена. Отходы будут вывозить 62 единицы спецтранспорта и 117 специалистов, сообщает пресс-служба городской администрации.