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Коммунальщики Белгорода готовы к работе в новогодние праздники

26 декабря 2017, 13:44
Все службы в период январских праздников будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства Александр Немыкин. Аварийные бригады сформируют на всех предприятиях ЖКХ и энергетического хозяйства.

Если город «накроет» обильный снегопад, на улицы Белгорода выведут 117 единиц техники. Будет организована круглосуточная работа диспетчерской службы по телефонам 27–02–91 и 8–980–326–98–31. По номеру 112 можно узнать об уборке дворов и улично-дорожной сети, очистке водосточных труб.

К непогоде готовы и жилищные организации города, которые обслуживают 1780 многоквартирных домов. Уже проведён инструктаж с дворниками, разработаны маршруты механизированной уборки дворов. Снегоуборочная техника приведена в порядок, песко-соляная смесь заготовлена. Отходы будут вывозить 62 единицы спецтранспорта и 117 специалистов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в первой очереди расчистки объездных дорог Белгорода 12 автомагистралей.

#Новости#Транспорт#Коммунальщики#Новогодние праздники#ЖКХ#Город
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