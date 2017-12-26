Коммунальщики Белгорода готовы к работе в новогодние праздники

Если город «накроет» обильный снегопад, на улицы Белгорода выведут 117 единиц техники. Будет организована круглосуточная работа диспетчерской службы по телефонам 27–02–91 и 8–980–326–98–31. По номеру 112 можно узнать об уборке дворов и улично-дорожной сети, очистке водосточных труб.