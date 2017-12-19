Четверых детей сбили на «зебрах» за один день в Белгородской области

Аналогичная история повторилась в Старом Осколе позднее – в начале седьмого вечера на улице Ватутина. 39-летний водитель Renault Fluence сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости «зебры». Пешехода отправили в больницу.