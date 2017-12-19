Четверых детей сбили на «зебрах» за один день в Белгородской области

В селе Сергиевке Губкинского городского округа около восьми часов утра 57-летний водитель «Нивы» на «зебре» сбил 16-летнего пешехода. Подросток с травмами оказался в местной райбольнице.
В Старом Осколе в половине восьмого утра на улице Прядченко 55-летний водитель Mitsubishi Grandis сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте неподалёку от перехода. Пешехода госпитализировали.
Аналогичная история повторилась в Старом Осколе позднее – в начале седьмого вечера на улице Ватутина. 39-летний водитель Renault Fluence сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости «зебры». Пешехода отправили в больницу.
В Шебекинском районе на трассе Шебекино – Короча 36-летний водитель «семёрки» превысил скорость, съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. Водителя с травмами госпитализировали.
В Ивне около девяти утра на улице Десницкого 48-летний водитель Audi 4 сбил на «зебре» восьмилетнего мальчика. Пешеходу была оказана медицинская помощь.
В Белгородском районе в семь часов утра на трассе Белгород – Шебекино – Волоконовка 69-летний водитель «четвёрки» на «зебре» сбил 20-летнюю девушку. Пешехода отправили в больницу.
В Строителе в четыре часа дня на улице Октябрьской 24-летний водитель Chevrolet Lacetti на «зебре» сбил 13-летнюю девочку. Пешехода с травмами отправили в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.