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Четверых детей сбили на «зебрах» за один день в Белгородской области

19 декабря 2017, 11:00
Всего 18 декабря в регионе случилось семь дорожных аварий, в них пострадали семь человек.

В селе Сергиевке Губкинского городского округа около восьми часов утра 57-летний водитель «Нивы» на «зебре» сбил 16-летнего пешехода. Подросток с травмами оказался в местной райбольнице.

В Старом Осколе в половине восьмого утра на улице Прядченко 55-летний водитель Mitsubishi Grandis сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте неподалёку от перехода. Пешехода госпитализировали.

Аналогичная история повторилась в Старом Осколе позднее – в начале седьмого вечера на улице Ватутина. 39-летний водитель Renault Fluence сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости «зебры». Пешехода отправили в больницу.

В Шебекинском районе на трассе Шебекино – Короча 36-летний водитель «семёрки» превысил скорость, съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. Водителя с травмами госпитализировали.

В Ивне около девяти утра на улице Десницкого 48-летний водитель Audi 4 сбил на «зебре» восьмилетнего мальчика. Пешеходу была оказана медицинская помощь.

В Белгородском районе в семь часов утра на трассе Белгород – Шебекино – Волоконовка 69-летний водитель «четвёрки» на «зебре» сбил 20-летнюю девушку. Пешехода отправили в больницу.

В Строителе в четыре часа дня на улице Октябрьской 24-летний водитель Chevrolet Lacetti на «зебре» сбил 13-летнюю девочку. Пешехода с травмами отправили в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

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