Роспотребнадзор подал в суд на ровеньскую больницу за нарушение санитарных норм

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе в октябре этого года направило иск в районный суд п. Ровеньки. Роспотребнадзор призывал принудить больницу выполнять требования санитарного законодательства: проводить лабораторные исследования воды, приготовленных блюд, смывов с объектов производственного окружения и т.д. в аккредитованной лаборатории.