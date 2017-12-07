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Роспотребнадзор подал в суд на ровеньскую больницу за нарушение санитарных норм

7 декабря 2017, 14:40
С 2012-го по сентябрь 2017 года в медучреждении не проводили лабораторный контроль на пищеблоке.

По итогам проверок ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» обязали устранить нарушения. Однако сотрудники медучреждения требования не выполняли.

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе в октябре этого года направило иск в районный суд п. Ровеньки. Роспотребнадзор призывал принудить больницу выполнять требования санитарного законодательства: проводить лабораторные исследования воды, приготовленных блюд, смывов с объектов производственного окружения и т.д. в аккредитованной лаборатории.

Суд рассмотрел иск и обязал ровеньскую больницу организовать и систематически проводить производственный контроль на пищеблоке, сообщает Управление Роспотребнадзора по Белгородской области.

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