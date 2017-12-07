Роспотребнадзор подал в суд на ровеньскую больницу за нарушение санитарных норм

По итогам проверок ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» обязали устранить нарушения. Однако сотрудники медучреждения требования не выполняли.
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе в октябре этого года направило иск в районный суд п. Ровеньки. Роспотребнадзор призывал принудить больницу выполнять требования санитарного законодательства: проводить лабораторные исследования воды, приготовленных блюд, смывов с объектов производственного окружения и т.д. в аккредитованной лаборатории.
Суд рассмотрел иск и обязал ровеньскую больницу организовать и систематически проводить производственный контроль на пищеблоке, сообщает Управление Роспотребнадзора по Белгородской области.