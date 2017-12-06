Поддай газу, или Как автобусы в Белгороде пассажиров возят

Вас мало, дальше не поеду
Чаще всего они касаются неудовлетворительной, по мнению авторов постов, работы водителей транспорта:
«Аавтобус № 111с (ООО «Белкомтранс») 20 ноября с временем отправления от «Улитки» в 21:10 довёз пассажиров только до остановки на улице Есенина. Водитель объявил, чтобы пассажиры выходили из автобуса, так как дальше он не поедет, потому что пассажиров мало. Подобные ситуации случаются на этом маршруте в вечернее время регулярно. Хотелось бы получить пояснения от руководства ООО «Белкомтранс»: водители едут как хотят или всё-таки существует маршрут и расписание?»
С большим перерывом
Нередки претензии белгородцев, касающиеся неудобного графика, в соответствии с которым организуется движение транспорта:
«Дорогие жители Таврово-3, Таврово-10 и п. Соломино! Давайте бороться за нормальный график движения автобуса № 117 (разрыв в движении 2 часа а 15 минут); за то, чтобы автобус приходил согласно расписанию. Чтобы добавили нам автобусный маршрут от п. Соломино до Сити Молла. Чтобы на остановке повесили расписание на металлической пластине. Чтобы ООО «Автомиг» занесли в «Чёрный список» из-за халатного отношения к пассажирам, которые пользуются услугами предприятия. Водитель может себе позволить вообще не приезжать согласно расписанию».
С «крейсерской» скоростью
Заметна «любовь» читателей к движению автобусов на определённом маршруте:
«Нет больше сил терпеть водителей 25 маршрута. Автобусы ходят очень редко (иногда приходится ждать по 20-40 минут), стоят на конечной остановке по 10-15 минут, по 5 минут на автовокзале и МегаГринне. Водители (при пустой дороге) по городу едут с «крейсерской» скоростью 20-25 км/ч, при этом беспрерывно разговаривают по телефону, выясняя, кто и где из остальных водителей находится (нередко в разговорах слышны нецензурные выражения). Поездка из микрорайона «Оскочное» до центрального рынка занимает около 1ч 15 мин, а то и больше. В «Чёрном списке» регулярно появляются жалобы на 25 маршрут, но изменений никаких не происходит. Почему?»
И следующее сообщение – в ту же «копилку»:
«Сколько можно мучить людей?! Сколько можно жаловаться на маршрут № 25? Сегодня в час пик пришли на конечную псих. больницы, там стояла толпа народа (то, что много детей, можно не писать, похоже никому дела до них нет). И тут же два автобуса, которые стояли ещё 15 минут с тех пор, как мы пришли (засекали). Автобус набился полностью. Он приехал на конечную (возле аэропорта) и стоял там ещё 10 минут. Было бы смешно, если бы не было так грустно. И это происходит постоянно, все автобусы так ездят. Уже надоело. Когда ездил № 33, то и № 25 ездил нормально, видать из-за конкуренции. Лично я сейчас сфоткаю этот текст (жалобу, которая писалась 100 раз, и не только мной) и буду писать об этом везде в интернете. Даже если кому-то кажется смешной эта проблема. Так как есть человек, ответственный за происходящее, и он ничего не делает».
Где битком, а где – пустой
«Напрягает» горожан переполненность общественного транспорта на некоторых линиях движения при наличии дублирующих маршрутов в других местах:
«Неоднократно уже писалось о препаршивой работе маршрута № 18 в Белгороде. Однако со стороны перевозчика, обслуживающего маршрут, и городской власти действий по улучшению обслуживания не следует. Старые затасканные автобусы на маршруте. Чтобы доехать с мкр. Восточного до центрального рынка совершаешь целое кругосветное путешествие. Но это ещё полбеды. Настоящая беда – это организация движения. Вот пример за 10.11.2017, остановка «Беловская», в 07-28 автобус маршрута № 18, следующий на центральный рынок, показал хвост. Следующий автобус с номером Н 110 НЕ 31 появился на горизонте в 07-39, т.е. интервал в час пик составил более 10 минут (при требуемом не более 5 минут). Выехав с ул. Рокоссовского, водитель автобуса не забыл произвести посадку «голосующих» пассажиров вне остановки общественного транспорта. На остановке «Беловская» автобус был уже практически полностью заполнен пассажирами, а на пос. Железнодорожников – утрамбован до отказа. Выехав с ул. Тельмана на ул. К. Заслонова, наш доблестный ПАЗ далее вплоть до магазина «1000 мелочей» летел, не останавливаясь, хотя практически на всех следующих остановках были люди. А тем временем город буквально кишит дублирующими маршрутами с переизбытком на них автобусов: 7 и 127 (незаконный), 38 и 107т (незаконный), 114 и 114с (незаконный)».
Спрос и условия
Вопросы возмущённых пассажиров журналисты «Бел.Ру» переадресовали в мэрию Белгорода.
По информации представителей ведомства, расписание движения пассажирского городского транспорта свёрстано с учётом пожеланий горожан. При составлении графиков маршрутов принимаются в расчёт данные изучения спроса со стороны населения, условия движения, возможности межрейсового отстоя, пропускная способность остановочных пунктов конкретного маршрута. Расписания движения размещены на информационных указателях на остановках общественного транспорта. Также расписания движения пассажирского транспорта можно уточнить у перевозчиков: МУП «Городской пассажирский транспорт» (34-01-22), ООО «Белкомтранс» (34-02-79), ООО «Автомиг» (24-86-40).
С учётом потока
На каждый маршрут, организованный мэрией Белгорода, подготовлен специальный паспорт. Путь следования утверждён постановлением администрации областного центра.
Водители не имеют права корректировать официально установленные параметры движения транспорта.
Маршрут движения автобуса или троллейбуса может быть изменён при соблюдении некоторых условий. Среди них – устойчивый пассажиропоток (среднесуточная наполняемость транспортного средства не меньше 25 %), условия для безопасного движения, для посадки и высадки пассажиров, наличие площадки для разворота и временной стоянки транспорта.
«Безлимитные» остановки
Как сказано в ответе на запрос редакции, в законе не оговаривается время, которое водитель может находиться на остановке общественного транспорта. Единственное формальное требование к нему – чтобы все желающие пассажиры успели войти в автобус или покинуть его.
То есть, по сути, водитель сам решает, какое время следует потратить на остановку. Собственно, по-другому организовать движение пассажирского транспорта вряд ли возможно, потому что количество пассажиров, как и другие дорожные нюансы, спрогнозировать не получится.
Куда жаловаться
«Накапать» на водителя, тем или иным образом нарушившего установленные правила перевозки пассажиров, можно в диспетчерские службы предприятий-перевозчиков. Причём сообщить нужно о конкретных фактах нарушений конкретным водителем. Можно, кстати, изложить и предложения по улучшению системы пассажирских перевозок.
По закону номера телефонов контролирующих служб должны быть размещены в салонах автобусов. В «Белгородском пассажирском транспорте» такие звонки принимаются по телефону 34-01-22, в «Белкомтрансе» – 34-02-79, в «Автомиге» – 24-86-40.