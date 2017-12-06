Поддай газу, или Как автобусы в Белгороде пассажиров возят

«Сколько можно мучить людей?! Сколько можно жаловаться на маршрут № 25? Сегодня в час пик пришли на конечную псих. больницы, там стояла толпа народа (то, что много детей, можно не писать, похоже никому дела до них нет). И тут же два автобуса, которые стояли ещё 15 минут с тех пор, как мы пришли (засекали). Автобус набился полностью. Он приехал на конечную (возле аэропорта) и стоял там ещё 10 минут. Было бы смешно, если бы не было так грустно. И это происходит постоянно, все автобусы так ездят. Уже надоело. Когда ездил № 33, то и № 25 ездил нормально, видать из-за конкуренции. Лично я сейчас сфоткаю этот текст (жалобу, которая писалась 100 раз, и не только мной) и буду писать об этом везде в интернете. Даже если кому-то кажется смешной эта проблема. Так как есть человек, ответственный за происходящее, и он ничего не делает».