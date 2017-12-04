Департамент ЖКХ Белгородской области предупреждает о «водных» мошенниках

На сегодняшний день поверка представляет собой простую процедуру, занимающую 15-20 минут. Если раньше пользователи были вынуждены расставаться с приборами учёта на некоторое время в ожидании, пока в рамках специальных лабораторий будет выявлено соответствие техники существующим требованиям, то теперь ситуация серьёзно изменилась. При установлении сотрудничества с аккредитованной компанией ГУП «Водоканал» все мероприятия проводятся прямо в квартире собственника и даже без снятия прибора. Это очень удобно для всех сторон, к тому же, позволяет снизить цену услуги. Любовь Кирееваруководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Белгородской области