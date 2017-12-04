Департамент ЖКХ Белгородской области предупреждает о «водных» мошенниках

В нём они ссылаются на федеральный закон и прописывают, что в определённый срок владельцы должны провести метрологическую проверку внутриквартирных счётчиков горячего и холодного водоснабжения. Если они это не сделают, то отправители грозят начислять по завышенным нормативам. Кроме этого, злоумышленники звонят белгородцам по телефону и информируют о проверке. Им известны персональные данные пользователей и номера их измерительных приборов.
В ведомстве отмечают: чтобы не стать жертвой мошенников, нужно убедиться, что уведомление получено от госорганов. Если у компании-отправителя нет никаких реквизитов, а только номер телефона, следует позвонить и узнать название организации, форму собственности и получить реквизиты. Затем проверить компанию на сайте Росаккредитации.
Информация о сроках поверки счётчиков указывается в техпаспорте измерительного прибора. В среднем это шесть лет. В департаменте ЖКХ рекомендуют после звонка или извещения проверить необходимость такой процедуры.
На сегодняшний день поверка представляет собой простую процедуру, занимающую 15-20 минут. Если раньше пользователи были вынуждены расставаться с приборами учёта на некоторое время в ожидании, пока в рамках специальных лабораторий будет выявлено соответствие техники существующим требованиям, то теперь ситуация серьёзно изменилась. При установлении сотрудничества с аккредитованной компанией ГУП «Водоканал» все мероприятия проводятся прямо в квартире собственника и даже без снятия прибора. Это очень удобно для всех сторон, к тому же, позволяет снизить цену услуги. Любовь Кирееваруководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Белгородской области
Если такая проверка показывает, что счётчик работает исправно, то следующая наступит не ранее пяти-шести лет. Если измерительный прибор требует ремонта, то после устранения неполадок будет оформлено Свидетельство. Копию такого документа заказчик услуги обязан в самые короткие сроки предоставить в ЕИРЦ для возобновления начислений по вашему прибору учёта, сообщили в региональном департаменте ЖКХ.