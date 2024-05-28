Уведомление

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Май
«Пятёрочка» уже закрылась — что происходит с универмагом «Маяк» в Белгороде?
28 мая, 09:54
Март
«Какой в них смысл?» Белгородцы просят отключить рассылку СМС о ракетной опасности
18 марта, 16:09
Февраль
Не прошло и пяти минут: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности
25 февраля, 09:55
На семь минут: в Белгороде второй раз за день объявили и отменили ракетную опасность
19 февраля, 17:49
Декабрь 2023
Утро воскресенья в Белгородской области началось с уведомления об обстреле
10 декабря 2023, 08:48
Июль 2023
«Россети Центр» запустила новое мобильное приложение «Есть свет!»
Новый сервис предназначен для информирования потребителей.
4 июля 2023, 10:46
Белгородцы недовольны работой приложения МЧС при обстрелах
Не у всех при открытии приложения видны сообщения об обстрелах, хотя уведомления приходят. Губернатор пообещал разобраться в ситуации.
3 июля 2023, 20:30

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