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Логотип президентских выборов презентовал Центризбирком

30 ноября 2017, 09:52
Дизайн-концепцию выбрали из 77 вариантов, которые протестировали более 1000 россиян из 12 городов.

Агитматериалы оформлены в цветах российского флага. Дизайн разработала компания «ИМА-консалтинг», выигравшая в августе творческий конкурс. К работе также привлекли агентство «Михайлов и партнёры», проработавшее детали продвижения материалов.

Распространять контент будут в социальных сетях, поисковиках, на видеохостингах, а также на федеральном и региональном телевидении.

«ИМА-консалтинг» получит за свой проект 37 млн рублей. Стоимость услуг фирмы «Михайлов и партнёры» не уточняется, известно лишь, что она несколько больше первой суммы. Всего на кампанию по информированию россиян о выборах президента потратят 770 млн рублей, пишут «Ведомости».

#Новости#Выборы#Политика
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