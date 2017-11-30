Логотип президентских выборов презентовал Центризбирком

«ИМА-консалтинг» получит за свой проект 37 млн рублей. Стоимость услуг фирмы «Михайлов и партнёры» не уточняется, известно лишь, что она несколько больше первой суммы. Всего на кампанию по информированию россиян о выборах президента потратят 770 млн рублей, пишут «Ведомости».