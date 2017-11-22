Гаражные кооперативы на территории Белгорода приводят в порядок

До 2020 года на территории 12 массивов проведут работы по обустройству наружного освещения и видеонаблюдения, установят шлагбаумы, информационные стенды и площадки для сбора ТБО.
В сентябре-октябре собственники гаражных боксов и члены ГСК провели экологические субботники – на площади около 12 га вывезли 32 м3 мусора.
Все мероприятия проводятся в рамках проекта «Развитие, организация содержания территории ГСК Западного округа города Белгорода», сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото пресс-службы городской администрации