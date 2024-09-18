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Гаражи

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2024
Гаражный кооператив в Белгороде отрезали от дороги: белгородцы негодуют, а мэрия?
18 сентября, 10:08
В Белгороде хотят сносить гаражи ради строительства ливнёвки для двух домов
Екатерина Клоповская считает, что ливнёвки — это только причина для изъятия помещений гаражей.
8 июля, 09:59
Белгородцев взбудоражила новость об изъятии гаражей в центре. Что ответили в мэрии?
21 июня, 14:04
В Белгороде изымут земельные участки и гаражи, расположенные в центре города
20 июня, 09:22
2023
В Белгородской области насчитали 15 тысяч неучтённых гаражей
27 декабря 2023, 10:27
Белгородские власти изымут 10 участков в границах будущего Белого квартала
8 июня 2023, 08:20
В Белгороде накрыли организованный в гараже подпольный алкомаркет
Владельца подпольного магазина задержали, когда он привёз очередную партию товара, сообщили в региональном УМВД. Правоохранители изъяли 130 бутылок спиртного и более 700 пачек сигарет.
17 марта 2023, 14:35
Дома, гаражи и автомобиль пострадали при обстреле Шебекино
Повреждения получили частные дома, гаражный кооператив, легковое авто. Помимо этого, зафиксировали задымление в районе подстанции.
15 марта 2023, 10:33
По «гаражной амнистии» в Белгородской области зарегистрировали 277 гаражей
Белгородцам ещё раз напомнили, как определить, попадает ли объект под «гаражную амнистию». Информацией поделились в управлении Росреестра.
14 февраля 2023, 10:19
2022
Белгородское УМВД капитально отремонтирует здание автопарка за 14 млн рублей
Лот на выполнение работ появился на госзакупках.
16 декабря 2022, 14:52
Автосервисы и мойки в гаражах могут закрыть
В Гражданский кодекс РФ внесли поправки, согласно которым гаражи теперь могут изъять и продать на торгах за нецелевое использование, пишут «Известия».
5 сентября 2022, 12:01

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