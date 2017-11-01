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Мемориальную доску Юрию Вейнгольду открыли в Белгороде

1 ноября 2017, 21:22
1 ноября в БГТУ им. В.Г. Шухова состоялось торжественное открытие мемориальной доски Юрию Юлиановичу Вейнгольду.

В главном корпусе на пятом этаже технологического университета установлена мемориальная доска знаменитому учёному, который с 1976 года работал в Белгородском технологическом институте строительных материалов (ныне – БГТУ им. В.Г. Шухова) на кафедре философии.

Он очень сильно любил студентов, пытался воспитать в них такие душевные качества, которые позволили бы им не только чего-то добиваться для себя, но и главным образом действовать так, чтобы никого не смущать, не огорчать, не осуждать и делать всё на благо обществу. Ирина Владимировна

вдова Юрия Юлиановича

Ведущий специалист по проблемам философской антропологии, теории познания и социологии, религии и национальных отношений пользовался заслуженным авторитетом среди философов в мировом сообществе. Так, например, в 1998 году Кембриджский международный биографический центр наградил его медалью «Человек года», а американский институт включил его в 7-е издание книги «5000 знаменитых людей мира».

Философ за годы плодотворной научно-педагогической и общественной деятельности был награждён более 100 грамотами и дипломами министерства образования.

Юрий Юлианович не только занимался научной деятельностью. За свою храбрость и мужество участник Великой Отечественной войны был награждён орденами и медалями. Боевой офицер прошёл Ленинградский, Волховский, Карельский, Первый Дальневосточный фронты.

Мы можем ежедневно видеть эту прекрасную мемориальную доску, этого прекрасного человека. И подпитываться его положительной энергетикой. Спасибо за то, что выделили Юрия Юлиановича, отдали ему должное, установив такую замечательную мемориальную доску. Юрий Дорошенко

директор Института экономики и менеджмента

На открытие мемориальной доски были приглашены близкие люди, коллеги и бывшие студенты Юрия Юлиановича.

Фото автора и БГТУ им. В. Г. Шухова

#Новости#БГТУ им. Шухова#Город
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