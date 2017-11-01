Мемориальную доску Юрию Вейнгольду открыли в Белгороде

Он очень сильно любил студентов, пытался воспитать в них такие душевные качества, которые позволили бы им не только чего-то добиваться для себя, но и главным образом действовать так, чтобы никого не смущать, не огорчать, не осуждать и делать всё на благо обществу. Ирина Владимировна