Главную магистраль в Стрелецком расширили до четырёх полос

Всего в этом году запланированы строительство и ремонт 31 км дорог общего пользования, 19 км междугородних трасс и объездных дорог, 304,1 км дорог в частном секторе, 98,4 км улично-дорожных путей в населённых пунктах. На это потратят 14,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.