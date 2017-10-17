Главную магистраль в Стрелецком расширили до четырёх полос

В селе Стрелецкое Белгородского района завершают реконструкцию дороги на улице Королёва, являющейся продолжением улицы Сумской города Белгорода. Здесь переложили инженерные сети и сделали дорожное освещение. Сейчас устанавливают водоотводы, подпорные стенки и бортовые камни, строят парковочные карманы. Со стороны улицы Самохвалова появятся парковки на 60 машин.
Дорогу ремонтируют по областной программе благоустройства придорожных территорий и госпрограмме «Доступная среда». Для удобства инвалидов подходы к пешеходным переходам сделали на одном уровне с проезжей частью. Дорожные знаки на переходах оборудуют системой Smart street.
Реконструкция обойдётся в 187 млн рублей, её завершат в ноябре.
Всего в этом году запланированы строительство и ремонт 31 км дорог общего пользования, 19 км междугородних трасс и объездных дорог, 304,1 км дорог в частном секторе, 98,4 км улично-дорожных путей в населённых пунктах. На это потратят 14,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.