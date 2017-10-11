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104 миллиона рублей потратят на капремонт дороги в Белгородской области

11 октября 2017, 09:25
Ремонтировать будут 11,65 км автодороги Россошь-Старобельск-Лозная. Этот участок находится в Ровеньском районе.

Электронный аукцион опубликовали на сайте «Госзакупок». Согласно документу, на ремонт потребуется 104 325 300 рублей.

Другой аукционкасается автодороги Викторополь-Попов-Солонцы. Участок протяжённостью 4,39 км находится в Вейделевском районе. На его капремонт требуется 22 560 300 рублей.

19 877 400 рублей необходимона капитальный ремонт участка трассы Каменка-Репьевка в Красненском районе. Планируют отремонтировать 1,79 км магистрали.

Ещё 10 855 900 рублей ищетуправление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области на капремонт автодороги Николаевка-Малакеево-Ромахово-Грицинин. Длина ремонтируемого участка – 1,3 км.

Напомним, ранее

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