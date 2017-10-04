Белгородца будут судить за четыре нелегально оформленных заграничных автобуса

Как считает следствие, чтобы не тратить деньги на таможенные сборы, он использовал фиктивные транспортные паспорта и зарегистрировал автомобили в ГИБДД как бывшие на территории России у граждан РФ из других субъектов. После автовладелец поменял подложные номера машин и ПТС и подделал договоры о покупке. На ввезённых таким образом автобусах белгородец занялся пассажирскими перевозками.