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Белгородца будут судить за четыре нелегально оформленных заграничных автобуса

4 октября 2017, 11:26
Мужчина не заплатил 14 миллионов рублей таможенных платежей.

В 2014-2016 годах мужчина купил вне территории Евразийского экономического союза четыре пассажирских автобуса-иномарки, но не заплатил пошлины.

Как считает следствие, чтобы не тратить деньги на таможенные сборы, он использовал фиктивные транспортные паспорта и зарегистрировал автомобили в ГИБДД как бывшие на территории России у граждан РФ из других субъектов. После автовладелец поменял подложные номера машин и ПТС и подделал договоры о покупке. На ввезённых таким образом автобусах белгородец занялся пассажирскими перевозками.

Транспортная прокуратура утвердила обвинение и отправила дело в Свердловский райсуд. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физлица, совершённом в крупном размере (ч. 1 ст. 194 УК РФ), сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

Санкции статьи предусматривают штраф до 500 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет либо лишение свободы на тот же срок.

#Новости#Таможня#Автобусы#Голосование по Конституции#Общество
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