Белгородца будут судить за четыре нелегально оформленных заграничных автобуса

В 2014-2016 годах мужчина купил вне территории Евразийского экономического союза четыре пассажирских автобуса-иномарки, но не заплатил пошлины.
Как считает следствие, чтобы не тратить деньги на таможенные сборы, он использовал фиктивные транспортные паспорта и зарегистрировал автомобили в ГИБДД как бывшие на территории России у граждан РФ из других субъектов. После автовладелец поменял подложные номера машин и ПТС и подделал договоры о покупке. На ввезённых таким образом автобусах белгородец занялся пассажирскими перевозками.
Транспортная прокуратура утвердила обвинение и отправила дело в Свердловский райсуд. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физлица, совершённом в крупном размере (ч. 1 ст. 194 УК РФ), сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.
Санкции статьи предусматривают штраф до 500 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет либо лишение свободы на тот же срок.