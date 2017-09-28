Часть Народного бульвара в Белгороде перекрыли на три недели

Ограничение будет действовать с восьми утра 28 сентября до восьми вечера 19 октября. В эти дни нельзя будет проехать по участку Народного бульвара в районе дома № 50 по улице Белгородского полка. Специалисты будут ремонтировать водопровод в доме по Народному бульвару, 3а.
В качестве возможных маршрутов объезда называются: ул. Белгородского полка – проспект Белгородский – ул. Вокзальная; ул. Белгородского полка – проспект Славы – ул. Вокзальная.
Власти областного центра извиняются за неудобства, сообщает пресс-служба мэрии.