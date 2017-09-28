Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Часть Народного бульвара в Белгороде перекрыли на три недели

28 сентября 2017, 09:59
Мера введена из-за ремонта водопровода в жилом доме. Соответствующее распоряжение подписал мэр Белгорода Константин Полежаев.

Ограничение будет действовать с восьми утра 28 сентября до восьми вечера 19 октября. В эти дни нельзя будет проехать по участку Народного бульвара в районе дома № 50 по улице Белгородского полка. Специалисты будут ремонтировать водопровод в доме по Народному бульвару, 3а.

В качестве возможных маршрутов объезда называются: ул. Белгородского полка – проспект Белгородский – ул. Вокзальная; ул. Белгородского полка – проспект Славы – ул. Вокзальная.

Власти областного центра извиняются за неудобства, сообщает пресс-служба мэрии.

#Новости#Перекрытие дороги#Народный бульвар#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18