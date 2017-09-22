Белгородский тхэквондист одержал уверенную победу на первенстве России по спорту глухих

Глеб записался ко мне в секцию и ведёт спарринги с обычными ребятами, которых я тренирую. Никаких сложностей с ним нет – быстро схватывает, отрабатывает все приёмы. В общем, я, конечно же, рад такому результату, потому что мы были единственными от Белгородской области. Он был на голову выше всех соперников. Хотя серьёзную конкуренцию могли составить представители Москвы (команда 36 человек), сборная Тамбова, Чечни. У взрослых всё будет серьёзнее – но подготовку уже ведём. Андрей Супрун тренер спортсмена