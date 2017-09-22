Белгородский тхэквондист одержал уверенную победу на первенстве России по спорту глухих

Триумфальная поездка семнадцатилетнего спортсмена в Московскую область на первенство России по тхэквондо среди юношей и девушек по спорту глухих – это результат взаимодействия Федерации адаптивного спорта, областного Управления физической культуры и спорта и СШОР №5.
Соревнования проходили с 15 по 17 сентября. В этом году Глеб уже выступал на чемпионате России, за победу в котором можно было отобраться на Сурдолимпийские игры. Из-за отсутствия соревновательного опыта белгородец проиграл в первом бою столичному сопернику. Поэтому на первенство Глеб приехал максимально мотивированным на победу. И это дало свой результат.
В арсенале белгородца – три поединка (в/к 63 кг) и три победы над соперниками из Москвы и Чечни. Тренер спортсмена Андрей Супрун отметил, что это было последнее выступление Глеба в юниорах и очень важная победа для дальнейшего задела. Впереди – Чемпионат и Кубок России среди взрослых.
Глеб записался ко мне в секцию и ведёт спарринги с обычными ребятами, которых я тренирую. Никаких сложностей с ним нет – быстро схватывает, отрабатывает все приёмы. В общем, я, конечно же, рад такому результату, потому что мы были единственными от Белгородской области. Он был на голову выше всех соперников. Хотя серьёзную конкуренцию могли составить представители Москвы (команда 36 человек), сборная Тамбова, Чечни. У взрослых всё будет серьёзнее – но подготовку уже ведём. Андрей Супрун тренер спортсмена
Уроженец Таджикистана, Глеб Глущенко переехал в Белгородскую область (п. Разумное) в 2001 году. Посещал секции спортивной гимнастики, рукопашного боя, акробатики и тхэквондо. В 2008 году Глеба зачислили в СШОР № 5 г. Белгорода и он успешно выступал на многочисленных региональных соревнованиях.
В дальнейшем, по словам родителей, образовалась проблема с ухудшением слуха и допуском врачей к соревнованиям. Спорт Глеб не бросил и после упорных тренировок преуспел в адаптивном направлении тхэквондо.
Победа Глеба на первенстве России не осталась без внимания.
На чествование спортсмена в ФОК «Парус» (Разумное), где постоянно тренируется Глеб, приехали президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев, директор СШОР № 5 г. Белгорода Наталья Лебеденко и замдиректора Эдуард Сердюков.
Очень важно поддерживать начинания спортсмена, тем более, когда речь идёт о первой победе на первенстве России среди юниоров по спорту глухих. Глеб молодец, и я уверен, что его упорство, профессионализм и сила воли доведут до Сурдлимпийских игр. Наша Федерация адаптивного спорта помогает и поддерживает белгородских спортсменов, следит за их выступлениями и поощряет успехи на спортивной арене. Сергей Фуглаев председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта
За первое место на Первенстве России президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев вручил Глебу благодарственное письмо, цветы и подарки.
Мы более чем уверены, что победа в юниорах настроит Глеба достигать таких же высоких результатов и среди взрослых. Мы будем поддерживать нашего чемпиона, верить в него. Эдуард Сердюков замдиректора СШОР № 5
Завершилась встреча показательными выступлениями спортсменов секции тхэквондо.
Фото и видео межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»