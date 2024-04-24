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Белгородские юнармейцы отметили в небе День парашютиста
27 июля 2020, 15:08
2019
А судьи кто? Разбирались в Белгороде на дискуссионном клубе «Прав? Да!»
19 ноября 2019, 14:07
А судьи кто: третий дискуссионный клуб «Прав? Да!» состоится в Белгороде
8 ноября 2019, 13:34
Участники военно-патриотического лагеря посмотрели фотовыставку «Герои среди нас»
21 августа 2019, 15:04
Сергей Фуглаев принял участие в праздновании Дня Воздушно-космических сил России
19 августа 2019, 14:27
Сотни белгородцев подключились к акции профсоюза «Правда» «Помоги ветерану»
26 июня 2019, 15:22

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