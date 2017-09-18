Белгородэнерго — лучшее предприятие региона по развитию персонала

Кадровая политика Белгородэнерго направлена на социальную защищённость работников, профессиональное развитие, повышение безопасности и улучшение условий труда. В филиале трудится более четырёх тысяч человек. Все они обеспечены стабильной заработной платой, системой добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев. Нуждающиеся получают материальную помощь на приобретение лекарств, оплату операций, улучшение жилищных условий. Это помогает привлекать и удерживать квалифицированные молодые кадры.