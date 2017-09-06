Аграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в год

Уже стало доброй традицией собираться в начале сентября, подводить итоги и строить планы. Наш агропромышленный комплекс занимает достойное место в экономике региона. Мы лидеры в России по производству мяса птицы, свинины, имеем хорошие результаты в производстве молочной продукции. Мы выходим на лучшие показатели в ЦФО по производству овощей защищённого грунта. За последнее время заложено более 1500 гектаров садов. Станислав Алейник