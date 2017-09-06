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Аграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в год

6 сентября 2017, 13:00
Новые задачи озвучил начальник регионального департамента АПК Станислав Алейник.

На открывшейся 6 сентября XXII межрегиональной специализированной выставке «БелгородАгро» начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области Станислав Алейник подвёл промежуточные итоги и рассказал о задачах в сельском хозяйстве на ближайшее время.

Уже стало доброй традицией собираться в начале сентября, подводить итоги и строить планы. Наш агропромышленный комплекс занимает достойное место в экономике региона. Мы лидеры в России по производству мяса птицы, свинины, имеем хорошие результаты в производстве молочной продукции. Мы выходим на лучшие показатели в ЦФО по производству овощей защищённого грунта. За последнее время заложено более 1500 гектаров садов. Станислав Алейник

Перед аграриями Белгородской области стоит задача производить продукции на сумму не менее триллиона рублей и обеспечивать продукцией не менее 10 млн человек. Планируется выращивать 1 млн тонн яблок и получать 1 млн тонн молока в год. Решается и проблема импортозависимости в семеноводстве сельхозкультур: кукурузы, подсолнечника, сахарной свёклы.

Совместными усилиями аграриев, используя накопленный опыт, технологии, семена, мы достигнем тех результатов, которые мы перед собой поставили. Станислав Алейник

Аграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в годАграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в год
Аграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в годАграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в год
Аграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в годАграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в год
Аграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в годАграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в год
Аграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в годАграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в год
Аграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в годАграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в год
Аграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в годАграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в год
Аграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в годАграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в год
Аграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в годАграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в год
Аграрии Белгородской области будут выпускать продукции на триллион рублей в год

#Новости#АПК#Белгородагро#Выставка#Сельское хозяйство#Евгений Грицков#Город
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