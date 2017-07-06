Евгений Савченко: Мы уходим от химии в продуктах

Posted 6 июля 2017, 13:30
Published 6 июля 2017, 13:30
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Трансфер технологий
По просьбе ректора вуза Олега Полухина учёные – руководители исследовательских групп рассказали губернатору о проектах в самых различных сферах деятельности. Среди них – технологии определения стельности коров в ранние сроки, внедрение в процесс репродукции криотехнологий, использование ультрачистого титана, создание картографического портала региона, создание систем технологического зрения и 3D-принтеров.
В заключение общения с учёными Евгений Савченко рассказал о своём видении концепции продвижения научных идей, а также перспектив развития сельского хозяйства.
Главная проблема науки, научных исследований – это трансфер технологий, переход от НИОКРа к массовому производству. Здесь важно соединить интересантов, выстроить их в правильные цепочки, объединённые конечным интересом. Это то, что мы называем коммерциализацией. Евгений Савченко губернатор Белгородской области
Как считает глава региона, задача власти – сделать всё для того, чтобы не учёные «гонялись» за инвесторами, а наоборот, инвесторы проявляли интерес к их суперсовременным, нужным разработкам. Такая система должна стимулировать научных работников, в том числе и материально.
Отказываемся от химии
Евгений Савченко обратил внимание учёных на то, что Белгородская область – регион с высокоразвитым индустриальным сельским хозяйством. И сейчас оно находится в общемировом тренде перехода с индустриальной на биологическую матрицу. Один из признаков этого перехода – максимальный отказ от химии. В частности, от минеральных удобрений, гербицидов, препаратов для борьбы с болезнями и грызунами. В животноводстве – от антибиотиков.
Естественно, вся эта химия через перерабатывающие предприятия идёт на потребительский стол. Это должно завершиться. Нам нужна замена продуктов химического синтеза продуктами биологического синтеза. Пестициды следует заменять биопестицидами, минеральные удобрения – органическими, антибиотики – пребиотиками, пробиотиками. И это уже по области у нас делается. Таким образом, мы можем сделать своё сельское хозяйство конкурентоспособным. Евгений Савченко губернатор Белгородской области
По мнению губернатора, важнейшую функцию в процессе создания сельского хозяйства, основанного на биотехнологиях, смогут выполнять учёные Белгородского госуниверситета.
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