Евгений Савченко: Мы уходим от химии в продуктах

Евгений Савченко обратил внимание учёных на то, что Белгородская область – регион с высокоразвитым индустриальным сельским хозяйством. И сейчас оно находится в общемировом тренде перехода с индустриальной на биологическую матрицу. Один из признаков этого перехода – максимальный отказ от химии. В частности, от минеральных удобрений, гербицидов, препаратов для борьбы с болезнями и грызунами. В животноводстве – от антибиотиков.