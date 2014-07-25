В регионе могут в несколько раз увеличить ответственность для водителей автобусов и такси

Posted 25 июля 2014,, 09:02
Published 25 июля 2014,, 09:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По словам Николая Смолякова, с начала года по вине водителей автобусов произошло 10 ДТП, в которых 1 человек погиб и ещё 10 пострадали.
Для снижения аварийности сотрудниками Госавтоинспекции проводится профилактическая работа с водителями пассажирского транспорта. За шесть месяцев 2014 года 2175 водителей привлечены к административной ответственности. 8 из них находились за рулём в нетрезвом состоянии, ещё 12 отказались проходить медицинское освидетельствование.
Дорожные полицейские также проводили профилактическое мероприятие «Автобус». Только в течение первого этапа 1 водитель привлечён к административной ответственности за управление автобусом в нетрезвом виде, 1 – за отсутствие необходимой категории «Д». Всего же за нарушение ПДД к ответственности привлечено 416 водителей автобусов. 86 автобусов работали с техническими неисправностями, причём работа 80 из них была запрещена. В результате к административной ответственности привлечено 25 должностных лиц пассажирских предприятий.
Водители такси за полгода 2014 года стали виновниками 9 ДТП, гибели 1 человека и травмирования 11 жителей области. Глава Госавтоинспекции региона отметил, что виной тому – отсутствие необходимого контроля со стороны руководителей организаций за работой водителей на линии, а также за их режимом труда и отдыха. По-прежнему в такси принимают водителей, которые привлекались к ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения и общественного порядка, а также водителей, которые совершили ДТП в другой организации и теперь ищут новое место работы.
Отдельного внимания, по словам Николя Смолякова, заслуживает организация детских перевозок школьными автобусами. За последние пять лет пять водителей в Белгородском, Вейделевском и Чернянском районах задержаны за управление школьными автобусами в нетрезвом виде. Начальник областной ГАИ предложит оснастить школьные автобусы тахографами и алкозамками.
В завершении заседания Николай Смоляков сообщил, что полиция решила увеличить для водителей автобусов и легковых такси административную ответственность в 3-4 раза по сравнению с другими категориями водителей за аналогичные правонарушения. Первоочередными задачами также являются оснащение такси и автобусов видеорегистраторами, сотрудников ГАИ – доступом к информации спутниковой навигации ГЛОНАСС в режиме онлайн в пределах региона для контроля за соблюдением правил дорожного движения, сообщает «Маршрут 31».