В регионе могут в несколько раз увеличить ответственность для водителей автобусов и такси

Предложение внёс начальник ГАИ региона Николай Смоляков на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения при губернаторе Белгородской области.

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