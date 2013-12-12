Иностранные студенты встретились с ректором БелГУ

Согласно программе развития БелГУ до 2019 года, количество иностранных студентов увеличится до 1 800 человек. Олег Полухин предложил иностранным студентам и выпускникам стать своеобразными проводниками вуза в своих странах: вести там профориентационную работу по привлечению в белгородский вуз потенциальных абитуриентов.