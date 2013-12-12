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Posted 12 декабря 2013, 11:53

Published 12 декабря 2013, 11:53

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Иностранные студенты встретились с ректором БелГУ

12 декабря 2013, 11:53
Вопросы Олегу Полухину задали кураторы и представители землячеств зарубежных стран, студенты которых получают образование в ведущем вузе Белгородской области.

Сегодня в БелГУ обучаются около одной тысячи иностранных студентов из 75 стран мира. Участники встречи подняли ряд вопросов, касающихся подтверждения российского диплома зарубежом, соблюдения миграционного законодательства и права проживания в университетском общежитии.

На вопросы иностранных студентов ответили представители УФМС России по Белгородской области, регионального управления МВД, проректоры и лично ректор вуза, сообщает пресс-служба Белгородского госуниверситета.

Согласно программе развития БелГУ до 2019 года, количество иностранных студентов увеличится до 1 800 человек. Олег Полухин предложил иностранным студентам и выпускникам стать своеобразными проводниками вуза в своих странах: вести там профориентационную работу по привлечению в белгородский вуз потенциальных абитуриентов.

«Студент в НИУ «БелГУ» всегда стоит на первом месте. И мы должны обеспечить максимально комфортные условия для учёбы и проживания студентов, подтверждая высокий рейтинг нашего университета», - подытожил ректор.

#Новости#БелГУ#Иностранные студенты#Образование#Татьяна Косицына#Мария#Наука
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