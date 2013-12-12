Иностранные студенты встретились с ректором БелГУ

Posted 12 декабря 2013, 11:53
Published 12 декабря 2013, 11:53
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Сегодня в БелГУ обучаются около одной тысячи иностранных студентов из 75 стран мира. Участники встречи подняли ряд вопросов, касающихся подтверждения российского диплома зарубежом, соблюдения миграционного законодательства и права проживания в университетском общежитии.
На вопросы иностранных студентов ответили представители УФМС России по Белгородской области, регионального управления МВД, проректоры и лично ректор вуза, сообщает пресс-служба Белгородского госуниверситета.
Согласно программе развития БелГУ до 2019 года, количество иностранных студентов увеличится до 1 800 человек. Олег Полухин предложил иностранным студентам и выпускникам стать своеобразными проводниками вуза в своих странах: вести там профориентационную работу по привлечению в белгородский вуз потенциальных абитуриентов.
«Студент в НИУ «БелГУ» всегда стоит на первом месте. И мы должны обеспечить максимально комфортные условия для учёбы и проживания студентов, подтверждая высокий рейтинг нашего университета», - подытожил ректор.