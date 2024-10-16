Иностранные студенты

Массовый отток: в Белгороде за год стало на тысячу меньше студентов-иностранцев

В 2023 году студентов белгородских высших и средних учебных заведений стало больше. При этом сократилось количество обучающихся иностранцев. Такие данные приводятся в паспорте города.