Вадим Волков: Цены на авиабилеты в большинстве своем действительно сопоставимы со стоимостью проезда в купе

Posted 30 августа 2013,, 13:56
Published 30 августа 2013,, 13:56
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
27 августа «Ведомости» опубликовали предложения российского Минфина, которые ведомство готовится представить президенту Владимиру Путину. Согласно проекту доклада об эффективности расходов федерального бюджета, оказавшемуся в издании, Министерство финансов предлагает отменить субсидии для железнодорожных перевозок на маршрутах длинной свыше 1 500 км. Своё предложение финансисты объясняют тем, что на дальние расстояния пассажиры и так выбирают самолёты. Отказ от субсидирования железнодородных перевозок приведёт к росту спроса на авиаперевозки. Рост спроса простимулирует конкуренцию, которая, по замыслу финансистов приведёт к снижению стоимости поездок.
В реконструированном аэропорте «Белгород» количество пассажиров на внутренних воздушных рейсах (по России) в течение первого полугодия 2013 года выросло на 21 % до 82,5 тысячи человек с постоянным приростом за последние несколько лет. На повышение спроса авиаперевозок влияет их всё более выгодное положение на рынке в сравнении с железнодорожными перевозками. Если российские власти пойдут на отмену субсидирования дальнемагистральных поездов, тенденция перехода всё большего числа пассажиров в авиационный сектор может стать устойчивой и ещё более масштабной.
«Ситуация такова, что государство слишком долго сдерживало цены на железнодорожные перевозки, и сейчас, когда РЖД терпит колоссальные убытки и вынуждено значительно поднимать цены на билеты, авиаперевозки действительно становятся более привлекательными - не только по затратам времени, но также и в финансовом плане. Цены на авиабилеты в большинстве своем действительно сопоставимы со стоимостью проезда в купе», - отмечает генеральный директор Международного аэропорта «Белгород» Вадим Волков.
По мнению Вадима Волкова, ещё большим стимулятором могла бы стать государственная поддержка авиаперевозок на основе уже имеющегося опыта, в том числе по трём направлениям вылетов из Белгорода. «Если же государство поддержит отрасль, у авиаперевозчиков появится возможность компенсировать издержки за счет субсидий. И у нас уже есть хороший пример такого партнерства. В рамках постановления правительства РФ №509 в Белгороде было открыто три актуальных и ожидаемых пассажирами маршрута - Санкт-Петербург, Ростов и Минеральные воды. В направлении только Северной столицы загрузка воздушных судов составляет в среднем 95 %. Это говорит о востребованности маршрута. А минимальная цена на билет позволяет конкурировать даже со стоимость проезда в плацкарте. А на дальние расстояния, когда в случае железнодорожного транспорта счет идет на дни, летать действительно выгоднее, чем ехать на поезде», - добавляет Волков.