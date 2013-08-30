Вадим Волков: Цены на авиабилеты в большинстве своем действительно сопоставимы со стоимостью проезда в купе

По мнению Вадима Волкова, ещё большим стимулятором могла бы стать государственная поддержка авиаперевозок на основе уже имеющегося опыта, в том числе по трём направлениям вылетов из Белгорода. «Если же государство поддержит отрасль, у авиаперевозчиков появится возможность компенсировать издержки за счет субсидий. И у нас уже есть хороший пример такого партнерства. В рамках постановления правительства РФ №509 в Белгороде было открыто три актуальных и ожидаемых пассажирами маршрута - Санкт-Петербург, Ростов и Минеральные воды. В направлении только Северной столицы загрузка воздушных судов составляет в среднем 95 %. Это говорит о востребованности маршрута. А минимальная цена на билет позволяет конкурировать даже со стоимость проезда в плацкарте. А на дальние расстояния, когда в случае железнодорожного транспорта счет идет на дни, летать действительно выгоднее, чем ехать на поезде», - добавляет Волков.