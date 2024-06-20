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Коляску, букет и ножницы: что в 2024 году разрешается брать на борт самолёта?
20 июня, 12:00
В 14: 00 над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
30 марта, 11:47
2023
Протестующие сносят ограждения аэропорта Махачкалы в поисках евреев
29 октября 2023, 18:11
2022
Военный самолёт в Иркутске упал на двухэтажный дом
Истребитель Су-30 упал в районе улицы Пржевальского. Два пилота погибли.
23 октября 2022, 11:37
Старооскольцы в День города услышали хлопки в небе
Утром 3 сентября над городом заметили следы в небе и услышали громкие звуки. Власти горокруга заверили, что переживать не стоит.
3 сентября 2022, 08:47
2019
Тупиковый Белгород: как белгородцы выбираются на юг
Приграничное расположение Белгородской области стало проблемой после начала конфликта России с Украиной.
25 октября 2019, 13:55

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