В автопробеге «Курская дуга» примут участие белгородцы

Posted 29 апреля 2013,, 13:38
Published 29 апреля 2013,, 13:38
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Участниками автопробега станут студенты и преподаватели Юго-Западного государственного университета, Московского государственного строительного университета, орловского Госуниверситета-УНПК, БГТУ им. В. Г. Шухова. Для участия в автопробеге организаторы пригласили губернатора Курской области Александра Михайлова и главу администрации города Курска Николая Овчарова, сообщает информационное агентство KurskCity со ссылкой на пресс-службу Юго-Западного госуниверситета.
Старт автопробегу дадут 6 мая в 15:30 в Понырях. Оттуда колонна поедет в Курск, а 7 мая в 11:30 участники проследуют от мемориала «Курская дуга» по маршруту Курск - Обоянь - Белая - Прохоровка.