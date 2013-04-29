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Posted 29 апреля 2013,, 13:38

Published 29 апреля 2013,, 13:38

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В автопробеге «Курская дуга» примут участие белгородцы

29 апреля 2013, 13:38
6-7 мая на территории Курской и Белгородской областей состоится автопробег по местам боевой славы «Курская дуга», посвящённый Дню Победы и 70-летию Победы в Курской битве.

Участниками автопробега станут студенты и преподаватели Юго-Западного государственного университета, Московского государственного строительного университета, орловского Госуниверситета-УНПК, БГТУ им. В. Г. Шухова. Для участия в автопробеге организаторы пригласили губернатора Курской области Александра Михайлова и главу администрации города Курска Николая Овчарова, сообщает информационное агентство KurskCity со ссылкой на пресс-службу Юго-Западного госуниверситета.

Старт автопробегу дадут 6 мая в 15:30 в Понырях. Оттуда колонна поедет в Курск, а 7 мая в 11:30 участники проследуют от мемориала «Курская дуга» по маршруту Курск - Обоянь - Белая - Прохоровка.

#Новости#Общество#Прохоровка#Татьяна Косицына#Автопробег#Бгту имени в. г. шухова#Курсксити
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