В автопробеге «Курская дуга» примут участие белгородцы

Участниками автопробега станут студенты и преподаватели Юго-Западного государственного университета, Московского государственного строительного университета, орловского Госуниверситета-УНПК, БГТУ им. В. Г. Шухова. Для участия в автопробеге организаторы пригласили губернатора Курской области Александра Михайлова и главу администрации города Курска Николая Овчарова, сообщает информационное агентство KurskCity со ссылкой на пресс-службу Юго-Западного госуниверситета.