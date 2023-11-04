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Автопробег

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2023
Автопробег в честь Дня народного единства прошёл в Белгороде
Колонна автомобилей стартовала от Ротонды. В пробеге участвовали несколько десятков автомобилистов, сообщили в мэрии.
4 ноября 2023, 13:49
В России состоялся первый пробег на электроавтомобилях
Старт маршрута был в Липецке и пройдёт по регионам Черноземья в рамках проекта «Путешествуй по России». Участники автопробега посетят достопримечательности в трёх областях.
12 октября 2023, 14:04
Белгородцы смогут принять участие в праздничном автопробеге
Автопробег будет посвящён 80-летию Прохоровского танкового сражения, отметили в администрации Старооскольского округа.
10 июля 2023, 16:23
Белгородцы предложили поддержать военнослужащих автопробегом и возложением цветов
31 января 2023, 21:13
2021
Игорь Маковский возложил цветы к мемориалу героям-энергетикам в Туле
9 мая 2021, 09:59
Белгородские энергетики приняли участие в автопробеге «Энергетики – Великой Победе»
4 мая 2021, 07:10

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