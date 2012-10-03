Двух белгородок исключили из «Яблока» за нанесение политического ущерба партии

Елена Шишкова была выдвинута белгородскими партийцами, после чего в избирком привезли документы из ЦК партии «Яблоко» о приостановлении деятельности органов регионального отделения, на основании которых избирком отменил регистрацию Шишковой. Тем не менее зарегистрировать Ольгу Китову «яблочники» не успели, а Белгородский областной суд позднее признал незаконным решение облизбиркома об отказе в регистрации Елены Шишковой в качестве кандидата на выборы в облдуму.