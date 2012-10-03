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Posted 3 октября 2012,, 08:40

Published 3 октября 2012,, 08:40

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Двух белгородок исключили из «Яблока» за нанесение политического ущерба партии

3 октября 2012, 08:40
Решение касается членов регионального отделения «Яблока» Елены Шишковой и Нины Щегловой. Вероятно, теперь Елена Шишкова будет снята с выборов в Белгородскую областную Думу по одномандатному округу № 5 в Белгороде.
Сюжет
Выборы

«В связи с нанесением политического ущерба партии «Яблоко» при выдвижении кандидата на дополнительных выборах в законодательное собрание Белгородской области и в соответствии с пунктом 8.6.4 Устава партии бюро РОДП «Яблоко» решило исключить Елену Михайловну Шишкову, Нину Гавриловну Щеглову из членов партии», говорится в официальном сообщении партии за подписью её председателя Сергея Митрохина.

Соответствующие документы от партии доставлены также в Белгородский облизбирком и горизбирком. Теперь в комиссии будут рассматривать вопрос о вероятном снятии с предвыборной гонки Елены Шишковой, которую выдвинуло региональное отделения партии «Яблоко».

Ситуация связана с расхождением позиций регионального отделения и центрального комитета партии. Московские «яблочники» решили выдвинуть от белгородского отделения журналистку Ольгу Китову, которая известна в регионе по критике деятельности областных властей и губернатора Евгения Савченко. В региональном отделении партии такой кандидатуре оказались не рады. Елена Шишкова и Нина Щеглова выступили с официальным заявлением, что не согласны с таким выдвижением. Из пяти членов белгородского политсовета реготделения партии только лидер ячейки Николай Франк поддержал выдвижение Китовой, подчинившись воле центрального комитета.

Елена Шишкова была выдвинута белгородскими партийцами, после чего в избирком привезли документы из ЦК партии «Яблоко» о приостановлении деятельности органов регионального отделения, на основании которых избирком отменил регистрацию Шишковой. Тем не менее зарегистрировать Ольгу Китову «яблочники» не успели, а Белгородский областной суд позднее признал незаконным решение облизбиркома об отказе в регистрации Елены Шишковой в качестве кандидата на выборы в облдуму.

Шишкову восстановили в списке кандидатов, однако после нынешнего решения «Яблока» она вновь может быть снята с предвыборной гонки. Вопрос об аннулировании регистрации будут рассматривать сегодня в избирательной комиссии.

#Новости#Выборы#Политика#Мария#Облдума#Яблоко
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