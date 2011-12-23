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Posted 23 декабря 2011,, 13:49

Published 23 декабря 2011,, 13:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Фёдор Емельяненко: Всегда рад выступать на Японской земле

23 декабря 2011, 13:49
На этой неделе староосколец вернулся с тренировочного сбора в Голландии, где готовился к предстоящему 31 декабря бою против Сатоши Ишии. Фёдор оценил японца как серьёзного соперника.

«Ишии очень хороший, серьёзный и перспективный соперник. Важно понимать, что он растёт, делает выводы и использует все свои сильные стороны во время боя», – приводит слова Фёдора портал «Чемпионат.com».

На вопрос, какой из прошедших японских турниров запомнился ему больше остальных, Емельяненко заметил, что все они были по-своему памятными: «Каждое шоу было отдельным фрагментом, яркой вспышкой. Сложно выделить какой-то один турнир. Всё же, наверное, Гран-при был самым памятным. Все мои основные выступления были в Японии, да и начинал я в этой стране. У меня только самые тёплые воспоминания о ней, выступать на Японской земле для меня всегда радостно».

Напомним, что поединок Емельяненко – Ишии состоится накануне Нового года в японском городе Сайтамеи и станет главным боем турнира спортивной организации DREAM.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Бои без правил#Федор емельяненко#Новогодний турнир#Сатоши ишии
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