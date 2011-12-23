Фёдор Емельяненко: Всегда рад выступать на Японской земле

На вопрос, какой из прошедших японских турниров запомнился ему больше остальных, Емельяненко заметил, что все они были по-своему памятными: «Каждое шоу было отдельным фрагментом, яркой вспышкой. Сложно выделить какой-то один турнир. Всё же, наверное, Гран-при был самым памятным. Все мои основные выступления были в Японии, да и начинал я в этой стране. У меня только самые тёплые воспоминания о ней, выступать на Японской земле для меня всегда радостно».