Фёдор Емельяненко: Всегда рад выступать на Японской земле

Posted 23 декабря 2011,, 13:49
Published 23 декабря 2011,, 13:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Ишии очень хороший, серьёзный и перспективный соперник. Важно понимать, что он растёт, делает выводы и использует все свои сильные стороны во время боя», – приводит слова Фёдора портал «Чемпионат.com».
На вопрос, какой из прошедших японских турниров запомнился ему больше остальных, Емельяненко заметил, что все они были по-своему памятными: «Каждое шоу было отдельным фрагментом, яркой вспышкой. Сложно выделить какой-то один турнир. Всё же, наверное, Гран-при был самым памятным. Все мои основные выступления были в Японии, да и начинал я в этой стране. У меня только самые тёплые воспоминания о ней, выступать на Японской земле для меня всегда радостно».
Напомним, что поединок Емельяненко – Ишии состоится накануне Нового года в японском городе Сайтамеи и станет главным боем турнира спортивной организации DREAM.