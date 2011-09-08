Выбрать новый состав Госдумы смогут более 1,2 миллиона белгородцев

Олег Полухин попросил миграционную службу, военный комиссариат, службу исполнения наказаний и департамент здравоохранения предоставить максимально достоверные сведения по спискам избирателей. По его мнению, неверные списки приводят к неразберихе в день голосования. «Особенно когда происходит голосование вне участка. Приходят члены комиссии к кому-то домой, а там этот человек уже не числится или умер», – заметил О. Полухин.