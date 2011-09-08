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Posted 8 сентября 2011, 11:20

Published 8 сентября 2011, 11:20

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Выбрать новый состав Госдумы смогут более 1,2 миллиона белгородцев

8 сентября 2011, 11:20
Первый вице-губернатор Белгородской области Олег Полухин на сегодняшнем семинаре-совещании, посвящённом грядущим выборам в Госдуму 4 декабря, озвучил число избирателей в регионе и попросил внимательнее составлять списки людей, имеющих право на голосование.
Сюжет
Выборы

Олег Полухин попросил миграционную службу, военный комиссариат, службу исполнения наказаний и департамент здравоохранения предоставить максимально достоверные сведения по спискам избирателей. По его мнению, неверные списки приводят к неразберихе в день голосования. «Особенно когда происходит голосование вне участка. Приходят члены комиссии к кому-то домой, а там этот человек уже не числится или умер», – заметил О. Полухин.

«Наша область имеет определённые особенности. Это связано с большим движением населения. Если практически во всех соседних областях идёт уменьшение числа избирателей, то у нас постоянно их число увеличивается. По предварительным данным у нас на сегодня уже более 1 млн 231 тысячи избирателей», – заявил первый вице-губернатор Белгородской области.

#Новости#Выборы#Госдума#Мария#Политика
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