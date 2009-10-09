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Posted 9 октября 2009,, 12:50

Published 9 октября 2009,, 12:50

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области 11 октября пройдут довыборы в двух городских и шести земских собраниях

9 октября 2009, 12:50
Ожидается, что в это воскресенье в выборах примут участие около 18,5 тысяч избирателей. На десять депутатских кресел претендуют 27 кандидатов, самому молодому из них 20 лет, самому пожилому – 63 года.
Сюжет
Выборы

Дополнительные выборы пройдут в городских собраниях Белгорода и Валуек. Здесь за одно место в муниципальном законодательном органе борются по четыре кандидата. В пяти сельских поселениях – по два зарегистрированных претендента на одно кресло в местных земских собраниях. Жителям села Новотаволжанка Шебекинского района предстоит выбрать троих депутатов из 9 претендентов.

Согласно данным, которые опубликованы на официальном сайте Центризбиркома, самым молодым из всех кандидатов, участвующих в этих выборах, является 20-летний студент БелГУ Дмитрий Голубицких (избирается в земское собрание села Новотаволжанка). Самым пожилым кандидатом признан Владимир Шумский (1945 г. р.), который планирует занять место в городском собрании города Валуек.

#Новости#Выборы#Политика#Мария#Избирком
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