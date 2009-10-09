В Белгородской области 11 октября пройдут довыборы в двух городских и шести земских собраниях

Ожидается, что в это воскресенье в выборах примут участие около 18,5 тысяч избирателей. На десять депутатских кресел претендуют 27 кандидатов, самому молодому из них 20 лет, самому пожилому – 63 года.

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