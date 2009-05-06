Евгений Савченко первым в области опубликовал данные о своих доходах

Пресс-центр правительства Белгородской области опубликовал данные об имущественном положении и доходах губернатора и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2008 года. Таким образом, глава региона стал первым чиновником в области, раскрывшим финансовое положение своей семьи.

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