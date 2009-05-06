Евгений Савченко первым в области опубликовал данные о своих доходах

Posted 6 мая 2009,, 10:22
Published 6 мая 2009,, 10:22
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщало ИА «Бел.Ру», согласно внесённым губернатором изменениям в постановление об утверждении Положения о представлении государственными гражданскими служащими области сведений о полученных доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, чиновники должны рассказать обществу не только о своём материальном благосостоянии, но и опубликовать аналогичные данные о членах своей семьи.
В 2008 году общая сумма дохода Евгения Савченко составила 1 239,534 тысячи рублей. Супруга губернатора, пенсионерка Надежда Савченко, получила годовой доход в размере 32,056 тысячи рублей. В перечне объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности, в совместном пользовании четы Савченко находится квартира (общая долевая) площадью 109,1 м². В личном же владении губернатора имеется жилой дом площадью 167,6 м² и земельный участок площадью 2 619 м². Движимого имущества в семье губернатора нет.