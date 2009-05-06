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Posted 6 мая 2009,, 10:22

Published 6 мая 2009,, 10:22

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Евгений Савченко первым в области опубликовал данные о своих доходах

6 мая 2009, 10:22
Пресс-центр правительства Белгородской области опубликовал данные об имущественном положении и доходах губернатора и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2008 года. Таким образом, глава региона стал первым чиновником в области, раскрывшим финансовое положение своей семьи.

Как сообщало ИА «Бел.Ру», согласно внесённым губернатором изменениям в постановление об утверждении Положения о представлении государственными гражданскими служащими области сведений о полученных доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, чиновники должны рассказать обществу не только о своём материальном благосостоянии, но и опубликовать аналогичные данные о членах своей семьи.

В 2008 году общая сумма дохода Евгения Савченко составила 1 239,534 тысячи рублей. Супруга губернатора, пенсионерка Надежда Савченко, получила годовой доход в размере 32,056 тысячи рублей. В перечне объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности, в совместном пользовании четы Савченко находится квартира (общая долевая) площадью 109,1 м². В личном же владении губернатора имеется жилой дом площадью 167,6 м² и земельный участок площадью 2 619 м². Движимого имущества в семье губернатора нет.

#Новости#Политика#Имущество#Губернатор#Мария#Савченко#Прибыль#Доход
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