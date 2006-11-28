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Posted 28 ноября 2006,, 06:59

Published 28 ноября 2006,, 06:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В области началась кампания по аттестации рабочих мест

28 ноября 2006, 06:59
Управлением по труду Белгородской области совместно с отделами по труду муниципальных образований, профсоюзами и работодателями организовано проведение аттестации рабочих мест по условиям труда во всех районах области.

С 1998 года по ноябрь текущего года специалистами управления по труду области проконтролировано качество проведения аттестации свыше 160 тысяч рабочих мест в 5 тысячах организаций.

Выявлено, что условия труда на 35-ти процентах рабочих мест не соответствуют нормам. В настоящее время предприятия и организации разрабатывают и реализуют планы по улучшению и оздоровлению условий труда на этих рабочих местах.

За последние десять лет в области количество несчастных случаев на производстве сократилось в 4,5 раза. Этому способствовало усиление организаторской работы департаментов и управлений области, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, профсоюзов и работодателей.

В 2005 году в области впервые начата сертификация работ по охране труда, направленная на дальнейшее улучшение условий труда, сокращение производственного травматизма, сообщает пресс-центр губернатора области.

Значение этой работы в том¸ что она ведет к привлечению на предприятия более квалифицированных кадров, способствует снижению экономических потерь, повышает престиж фирм и конкурентоспособность их продукции.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Белгородская область#Денис Объедкин#Улицы#Управление по труду#Аттестация рабочих мест
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