В области началась кампания по аттестации рабочих мест

Posted 28 ноября 2006,, 06:59
Published 28 ноября 2006,, 06:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
С 1998 года по ноябрь текущего года специалистами управления по труду области проконтролировано качество проведения аттестации свыше 160 тысяч рабочих мест в 5 тысячах организаций.
Выявлено, что условия труда на 35-ти процентах рабочих мест не соответствуют нормам. В настоящее время предприятия и организации разрабатывают и реализуют планы по улучшению и оздоровлению условий труда на этих рабочих местах.
За последние десять лет в области количество несчастных случаев на производстве сократилось в 4,5 раза. Этому способствовало усиление организаторской работы департаментов и управлений области, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, профсоюзов и работодателей.
В 2005 году в области впервые начата сертификация работ по охране труда, направленная на дальнейшее улучшение условий труда, сокращение производственного травматизма, сообщает пресс-центр губернатора области.
Значение этой работы в том¸ что она ведет к привлечению на предприятия более квалифицированных кадров, способствует снижению экономических потерь, повышает престиж фирм и конкурентоспособность их продукции.