Сверим часы?

Сегодня ночью стрелки всех часов переведут на час назад. Россияне перейдут на зимнее время. Перевести часы рекомендуется в три часа ночи.
На «зимнее» и «летнее» время Россия переходит вот уже несколько десятков лет. Впервые играть со временем начали в Великобритании в начале ХХ века. Именно тогда ученые рассчитали, что, переводя стрелки, можно сэкономить энергию – световой день становится длиннее. Соответственно, дольше не включается освещение. Россия присоединилась к Европе в 1981 году, когда Совмин в дополнение к декретному времени установил перевод стрелок дважды в год. Сейчас время меняют более чем в 110 странах.
С 1996 года по рекомендации Европейской комиссии ООН период действия летнего времени был продлен до последнего воскресения октября. Таким образом, европейские страны применение «летнего» или «зимнего» времени считают экономически оправданным.
По словам энергетиков, переводить время экономически выгодно. Подсчеты говорят о том, что ежегодно россияне экономят порядка 2 миллиардов рублей. Переходы на «зимнее» и «летнее» время ежегодно экономят России до 1,5 миллионов тонн угля. Сжигание такого количества топлива привело бы к увеличению выброса в атмосферу вредных шлаков почти на 400 тысяч тонн.
Медики же пока не пришли к общему мнению о том, как перевод часов влияет на здоровье человека.