Сверим часы?

На «зимнее» и «летнее» время Россия переходит вот уже несколько десятков лет. Впервые играть со временем начали в Великобритании в начале ХХ века. Именно тогда ученые рассчитали, что, переводя стрелки, можно сэкономить энергию – световой день становится длиннее. Соответственно, дольше не включается освещение. Россия присоединилась к Европе в 1981 году, когда Совмин в дополнение к декретному времени установил перевод стрелок дважды в год. Сейчас время меняют более чем в 110 странах.