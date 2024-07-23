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2024
Учёные выяснили, как мозг человека воспринимает время
Результаты нового научного исследования показали, что для нашего мозга время течёт быстрее, когда мы радуемся, пишет «Новая Хакасия».
23 июля, 12:17
Принять решение о продолжении сдачи ЕГЭ ученик должен будет в укрытии
24 мая, 14:40
2022
Платные парковки в Белгороде: стоимость и локации
Мэр областного центра Антон Иванов подписал постановление, которое вносит изменения в организацию работы платных парковок на территории города. Где и когда нужно платить за стоянку — в материале «Бел.Ру».
19 сентября 2022, 15:30
Первый канал проводит служебную проверку после появления в эфире девушки с плакатом
15 марта 2022, 06:23

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