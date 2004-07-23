Мирянам - духовные награды

Posted 23 июля 2004,, 06:22
Published 23 июля 2004,, 06:22
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По сообщению пресс-службы губернатора Курской области, за большую работу по подготовке и проведению празднования 250-летия преподобного Серафима Саровского Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II губернатор Белгородской области Евгений Савченко награжден Орденом Серафима Саровского II степени.
Этой же регалии был удостоен и губернатор Курской области Александр Михайлов.
Главы соседних регионов стали первыми россиянами, удостоенным этой высокой награды, передает Агентство региональных новостей.