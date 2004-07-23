Мирянам - духовные награды

По сообщению пресс-службы губернатора Курской области, за большую работу по подготовке и проведению празднования 250-летия преподобного Серафима Саровского Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II губернатор Белгородской области Евгений Савченко награжден Орденом Серафима Саровского II степени.