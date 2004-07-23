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Posted 23 июля 2004,, 06:22

Published 23 июля 2004,, 06:22

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Мирянам - духовные награды

23 июля 2004, 06:22
Евгений Савченко награжден Орденом Серафима Саровского II степени.

По сообщению пресс-службы губернатора Курской области, за большую работу по подготовке и проведению празднования 250-летия преподобного Серафима Саровского Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II губернатор Белгородской области Евгений Савченко награжден Орденом Серафима Саровского II степени.

Этой же регалии был удостоен и губернатор Курской области Александр Михайлов.

Главы соседних регионов стали первыми россиянами, удостоенным этой высокой награды, передает Агентство региональных новостей.

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