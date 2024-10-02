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Вернут ли белгородцам старую версию «Виртуальной школы»?
2 октября, 14:23
Глава района поздравил белгородцев с Днём ВДВ открыткой с украинским десантником
2 августа, 14:22
Белгородские дизайнеры разместили «Щебекино» в Валуйском горокруге
3 апреля, 08:33
Порядка 20 частных домов повреждены в Белгороде и районе после утренней атаки ВСУ
О последствиях очередного обстрела со стороны ВСУ рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, порядка 18 домовладений пострадали только в Белгороде.
31 марта, 06:43
2023
Белгородцы снова жалуются на чужие диагнозы в медкартах
10 апреля 2023, 13:34
2022
Гладков высказался об ошибках военкоматов в Белгородской области
Губернатор отметил, что надеется на исправление всех недочётов, допущенных военными комиссариатами.
28 сентября 2022, 06:36

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