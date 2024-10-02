Порядка 20 частных домов повреждены в Белгороде и районе после утренней атаки ВСУ

О последствиях очередного обстрела со стороны ВСУ рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, порядка 18 домовладений пострадали только в Белгороде.