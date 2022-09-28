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Гладков высказался об ошибках военкоматов в Белгородской области

28 сентября 06:36
Фото: правительство Белгородской области
Губернатор отметил, что надеется на исправление всех недочётов, допущенных военными комиссариатами.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в дальнейшем надеется на недопущение ошибок со стороны военкоматов. Он пообещал работать над этим совместно с военными комиссарами.

Губернатор поручил отрабатывать жалобы мобилизованных белгородцев на здоровье. В одну из воинских частей съездил министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Также Гладков подчеркнул, что необходимо отрабатывать все жалобы военнослужащих на здоровье в рамках военной медкомиссии. По его словам, если им понадобится помощь от регионального минздрава, её окажут.

Напомним, в рамках частичной мобилизации должны призвать ещё 120 белгородцев. Остальным получившим повестки их аннулируют. Число мобилизованных жителей региона при этом не уточняется. 

 

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#Общество#Военная мобилизация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Военкоматы#Частичная мобилизация#Ошибки#Наталья Корявых
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