Гладков высказался об ошибках военкоматов в Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в дальнейшем надеется на недопущение ошибок со стороны военкоматов. Он пообещал работать над этим совместно с военными комиссарами.
Губернатор поручил отрабатывать жалобы мобилизованных белгородцев на здоровье. В одну из воинских частей съездил министр здравоохранения области Андрей Иконников.
Также Гладков подчеркнул, что необходимо отрабатывать все жалобы военнослужащих на здоровье в рамках военной медкомиссии. По его словам, если им понадобится помощь от регионального минздрава, её окажут.
Напомним, в рамках частичной мобилизации должны призвать ещё 120 белгородцев. Остальным получившим повестки их аннулируют. Число мобилизованных жителей региона при этом не уточняется.