Белгородские дизайнеры разместили «Щебекино» в Валуйском горокруге

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В Сети заметили ошибки в рекламе, размещённой в соцсетях. Все ошибки касались Шебекинского городского округа.
Так, в рекламе проекта «Новые возможности» допустили ошибку в написании столицы округа, назвав его «Щебекино». А на слайде с еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области дизайнеры разместили Шебекинский округ в Валуйском.
На потоке обучения дизайну нужно усиленно преподавать географию. И, как пишут подметившие эти огрехи, умение пользоваться поисковыми сервисами не помешает.
отметили в Telegram-канале «ШÖ | Шебекино»
Ранее нейросеть отказалась выдавать какую-либо информацию по запросу «Шебекино». Зато на запрос «Щебекино» в чате отвечают, что это город в Белгородской области.