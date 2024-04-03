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Published Сегодня, 08:33

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Дизайнеры допустили ошибку с названием и расположением Шебекино

Белгородские дизайнеры разместили «Щебекино» в Валуйском горокруге

3 апреля 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney

Дизайнеры допустили ошибку с названием и расположением Шебекино

Ошибки заметили подписчики Telegram-канала «ШÖ | Шебекино». Они также прикрепили скриншоты, доказывающие совершённые белгородскими дизайнерами и СММ-специалистами ошибки.

В Сети заметили ошибки в рекламе, размещённой в соцсетях. Все ошибки касались Шебекинского городского округа.

Так, в рекламе проекта «Новые возможности» допустили ошибку в написании столицы округа, назвав его «Щебекино». А на слайде с еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области дизайнеры разместили Шебекинский округ в Валуйском.

На потоке обучения дизайну нужно усиленно преподавать географию. И, как пишут подметившие эти огрехи, умение пользоваться поисковыми сервисами не помешает.
отметили в Telegram-канале «ШÖ | Шебекино»
Ошибка в названии ШебекиноОшибка в названии Шебекино
Ошибка в размещении горокруга на картеОшибка в размещении горокруга на карте
Ошибка в названии Шебекино
Фото: Telegram-канал «ШÖ | Шебекино»

Ранее нейросеть отказалась выдавать какую-либо информацию по запросу «Шебекино». Зато на запрос «Щебекино» в чате отвечают, что это город в Белгородской области.

Как бы есть, но всё равно нет: нейросеть не может говорить о белгородском Шебекино
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#Общество#Белгородская область#Валуйки#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Дизайнеры#Белгород#Ошибки#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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